Wolfgang Link holt Andreas Kösling in die Geschäftsführung der SevenOne Entertainment Group (FOTO)

Unterföhring (ots) - Unterföhring, 13. Mai 2020. Andreas Kösling (44) wechselt Anfang 2021 in die Geschäftsführung der SevenOne Entertainment Group und leitet dann gemeinsam mit Thomas Wagner die Vermarktung des Contentgeschäfts der Gruppe.Andreas Kösling verantwortet in seiner neuen Position den Ausbau der Wachstums- und Innovationsthemen im Sales-Bereich und berichtet in seiner Funktion - ebenso wie bereits Thomas Wagner - an Wolfgang Link, Vorstand ProSiebenSat.1 Media SE und CEO SevenOne Entertainment."Ein hervorragendes Netzwerk, ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse von Werbekunden und Agenturen auf der einen Seite sowie seine langjährigen Wurzeln in der Medienbranche und seine ausgewiesenen Managementqualitäten, all das macht Andreas Kösling zu einem Gewinn für unsere Company. Gemeinsam mit Thomas Wagner wird er unsere Vermarktung steuern - insbesondere mit dem Fokus auf Wachstum und innovative Werbeprodukte", so Wolfgang Link. "Andreas komplettiert damit neben Nicole Agudo Berbel, Henrik Pabst und Thomas Wagner die Geschäftsführung der SevenOne Entertainment Group. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."Andreas Kösling kommt von der Mediengruppe RTL, wo er als Geschäftsleiter Sales der Ad Alliance tätig war. Davor leitete der gebürtige Münchner als Geschäftsführer den Werbezeitenvermarkter EL CARTEL MEDIA.Kontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Diana Schardt SVP Communications & PR Tel. +49 89 9507-8020 Diana.Schardt@ProSiebenSat1.com