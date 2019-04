Bonn/Berlin (ots) - Der stellvertretende Bundesvorsitzende derFDP, Wolfgang Kubicki, blickt optimistisch auf die in diesem Jahranstehenden Wahlen und sagt seiner Partei ein gutes Ergebnis voraus."Ich bin sicher, wir werden alle unsere Ziele erreichen. Wir werdenin alle drei Landesparlamente in Ostdeutschland zurückkehren, wirwerden in Bremen ein sensationell gutes Ergebnis einfahren mit LenckeSteiner an der Spitze, und die Europawahl wird auch zeigen, dass dieFDP auf der politischen Bühne gebraucht wird", sagte Kubicki demTV-Sender phoenix beim 70. Bundesparteitag der FDP in Berlin. In den49 Jahren seiner Mitgliedschaft habe er zwar Höhen und Tiefen erlebt,aber noch keine Phase in der Geschichte der Partei, in der sie sichso stabil bei durchschnittlich neun Prozent gehalten habe wie in denvergangenen zwei Jahren.Auf die Frage nach der künftigen Zusammenarbeit mit derdesignierten neuen Generalsekretärin Linda Teuteberg antworteteKubicki: "Sie ist eine sehr charmante, sehr kreative und sehrintelligente Frau, die auch sehr schnell lernt. Ich traue ihr das Amtnicht nur zu, sie wird es ordentlich ausfüllen. [...] Man wird vonLinda Teuteberg noch sehr viel hören. [...] Sie wird der Partei neueAkzente nach innen geben, aber vor allen Dingen auch nach außen. Sieist ein ostdeutsches Gewächs, ein Naturgewächs."Linda Teuteberg ist Mitglied des Deutschen Bundestages,stellvertretende Landesvorsitzende in Brandenburg undKreisvorsitzende in Potsdam.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell