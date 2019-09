Bremen (ots) -Der Modeschöpfer und Moderatorin Sylvie Meis sprechen in der RadioBremen-Talkshow über Liebe und Treue.Modeschöpfer Wolfgang Joop findet es wichtig, dem Partner in einerBeziehung Freiräume zu lassen. "Es ist wichtig zu erkennen, dass mandem anderen die Chance lassen muss, sich auch fremd zu orientieren.Diese Toleranz muss man sogar üben, um den Partner nicht zuverlieren", erklärt er in der aktuellen Ausgabe der RadioBremen-Talkshow "3nach9", die am Freitagabend, den 27.09. ab 22:00Uhr im NDR/RB-Fernsehen ausgestrahlt wird.Die auf Aussagen in Joops unlängst erschienener Autobiografieanspielende Nachfrage von Gastgeber Giovanni di Lorenzo, ob guter Sexeine gewisse Fremdheit brauche, beantwortet der 74-Jährige mit einemklaren "Ja". Auch Moderatorin Sylvie Meis zeigt sich als Gast in derTalkrunde im Weserhaus von Radio Bremen davon überzeugt, "dass dasFremde immer spannend ist". Allerdings sei es möglich, mit der Suchedanach aufzuhören, wenn man jemanden gefunden habe, der es wert sei."Ich glaube fest daran, dass Treue auch eine Entscheidung ist."Wolfgang Joop sagt dazu: "Ich ganz persönlich finde auch einePerson, die mir vertraut ist, durchaus sexuell attraktiv. Ich binnicht derjenige, der nur das Fremde sucht." Der Modedesigner, dermittlerweile eine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaftgeschlossen hat, spricht in der Sendung zudem über das nach wie vorgute Verhältnis zu seiner Ex-Frau Karin, mit der er zwei Töchter hatund noch heute Grundstück an Grundstück lebt. "Wir beide haben esgeschafft, uns unendlich lange zu lieben und uns auch in gewisserWeise die Treue zu halten", führt er aus. "Es gibt eine Treue, dienoch viel tiefer geht als die, die sich zwischen den Bettlakenabspielt."Weitere Gäste bei Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers am 27.09.sind Ex-Fußballprofi Mario Basler, Sternekoch Tim Raue,Karpfen-Anglerin Claudia Darga, HNO-Arzt Rainer Jund und Sänger ReaGarvey.Erstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-FernsehenPressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell