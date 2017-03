Wolfgang Eßer bleibt Chef der Vertragszahnärzte / Martin Hendges und Karl-Georg Pochhammer neue stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KZBV

Berlin (ots) - Kontinuität und neue Dynamik an der Spitze derVertragszahnärzte: Die Vertreterversammlung der KassenzahnärztlichenBundesvereinigung hat am Freitag in Berlin Dr. Wolfgang Eßer erneutzum hauptamtlichen Vorsitzenden des Vorstandes der KZBV gewählt. DerMönchengladbacher Zahnarzt bleibt damit Chef der 53.000Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte in Deutschland. Zu seinenStellvertretern wurden Martin Hendges, Zahnarzt und stellvertretenderVorstandsvorsitzender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV)Nordrhein sowie Dr. Karl-Georg Pochhammer, Zahnarzt undVorstandsvorsitzender der KZV Berlin bestimmt. Die bisherigenVorstandsmitglieder bleiben bis zur offiziellen Amtsübernahme desneuen Vorstands geschäftsführend im Amt.Eßer, der die Körperschaft als Vorstandsvorsitzender seit 2013führt, wurde bei der regulär anstehenden Wahl nach Ablauf derLegislatur einstimmig wiedergewählt (56 Ja-Stimmen). Mit ihrerEntscheidung würdigte die Vertreterversammlung Eßers ebensolangjähriges wie erfolgreiches Engagement für den Berufsstand und diezahnärztliche Versorgung der Bevölkerung. Für den 62-Jährigen ist esdie zweite Amtszeit als Vorsitzender, nachdem er bereits von 2005 bis2013 das Amt des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der KZBVbekleidet hatte. Eßer legt Wert auf einen von Vertrauen undVerlässlichkeit geprägten Interessenausgleich in der Politik. Zuseinen Aufgabenbereichen im Vorstand zählen zudem Gesetzgebung,Vertragsrecht, Statistik, Gemeinsamer Bundesausschuss sowieinternationale Arbeit.Martin Hendges (53) verantwortet als Vertragsspezialist bei derKZV Nordrhein den Geschäftsbereich Sicherstellung. Karl-GeorgPochhammer (62) ist für die Berliner Vertragszahnärzte unter anderemfür die Themen Finanzen, Haushalt und IT zuständig. Beide gehören demVorstand der KZBV erstmals an. Die langjährigen stellvertretendenVorstandsvorsitzenden Dr. Jürgen Fedderwitz (66) und Dr. Günther E.Buchholz (64) hatten bereits vor Monaten angekündigt, nicht erneut zukandidieren.Den Vorsitz der Vertreterversammlung - oberstes Beschlussgremiumder KZBV - behält nach dem Willen der Mitglieder Dr. Karl-FriedrichRommel inne, Vorstandsvorsitzender der KZV Thüringen. SeineStellvertreter im VV-Vorsitz sind Dr. Bernhard Reilmann (KZVWestfalen-Lippe) und Oliver Woitke (KZV Bremen). Sie folgen auf Dr.Axel Wiedenmann (KZV Bayerns) und Christoph Besters (KZVBaden-Württemberg).Volle Kraft für Verbesserung der Versorgung"Das uns entgegengebrachte große Vertrauen ist Verpflichtung undAnsporn zugleich. Trotz zunehmend schwieriger Rahmenbedingungen imGesundheitswesen werden wir uns als Führungsteam mit voller Kraft füreine stetige Verbesserung der zahnärztlichen Versorgung einsetzen.Auch in strukturschwachen Gegenden muss künftig eine qualitativhochwertige, flächendeckende und wohnortnahe Versorgung gewährleistetsein. Zugleich legen wir großen Wert darauf, dass die berechtigtenInteressen des Berufsstandes nicht zu kurz kommen", sagte Eßer nachseiner Wiederwahl.Es gelte die Herausforderungen des demographischen Wandelserfolgreich zu bewältigen. "Das kann nur gelingen, wenn dafür diepolitischen Voraussetzungen bedarfsgerecht justiert werden. DieBereitschaft zur Niederlassung junger Kolleginnen und Kollegen mussgefördert sowie die Freiberuflichkeit und das Recht aufSelbstverwaltung mit einem möglichst weiten Gestaltungsspielraumdurch die Politik garantiert werden."Weitere Informationen, Pressefotos sowie eine Grafik derVertreterversammlung können unter www.kzbv.de abgerufen werden.Hintergrund: Vorstand und VertreterversammlungDie Wahl des Vorstands steht nach den Vorgaben der Satzung derKZBV alle sechs Jahre an. Der seit 2005 hauptamtliche Vorstand wirdbei seiner Arbeit durch den Beirat unterstützt, einem Gremium vonVorständen der 17 KZVen in den Ländern. Die Vertreterversammlung istdas "Parlament der Vertragszahnärzte". Sie hat 60 Mitglieder undwählt und kontrolliert den Vorstand. Gesetzlich vorgeschriebeneMitglieder sind die oder der Vorsitzende jeder KZV und einStellvertreter oder eine Stellvertreterin. Die Vorstände und ihreStellvertreter nehmen 34 Sitze ein. Weitere 26 Delegierte werden vonden Vertreterversammlungen der KZVen aus ihren Reihen unterBerücksichtigung des Verhältniswahlrechtes gewählt.Pressekontakt:Kai FortelkaTelefon: 030 - 280 179 27Email: presse@kzbv.deOriginal-Content von: Kassenzahn?rztliche Bundesvereinigung, übermittelt durch news aktuell