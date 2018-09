Köln (ots) - Der langjährige CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbachnimmt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in Schutz, dererklärt hat, in Chemnitz habe es keinen Mob oder Hetzjagden gegeben.In einem Interview mit Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIRDOCH!" für 105'5 Spreeradio sagt Bosbach: "Bevor man Pogromebehauptet, sollte man die Ermittlungsarbeiten der Polizei abwarten.Und die hat bis zur Stunde keine Hinweise auf Hetzjagden." Erverstehe, dass sich Kretschmer vor die Stadt und die Menschengestellt habe.Bosbach nimmt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel vor Kritik inSchutz, sie habe früher nach Chemnitz kommen müssen: "Die Reise derKanzlerin nach Afrika war wichtig und richtig. Jetzt reist sie nachChemnitz. Das reicht."Zum Drängen von SPD und Grünen, die AfD auch auf Bundesebene durchden Verfassungsschutz beobachten zu lassen, sagt der CDU-Politiker imExperten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!": "Wenn Parteien nach derBeobachtung anderer Parteien rufen, habe ich das Gefühl, hier solldie politische Konkurrenz ausgeschaltet werden." Bosbach: "Was ist,wenn die AfD klagt und gewinnt? Wir haben uns damit beimNPD-Verbotsverfahren bereits zweimal blamiert." Das Verhalteneinzelner Parteimitglieder reiche für eine Beobachtung nicht aus.Bosbach äußert sich im Experten-Podcast von 105'5 Spreeradio zumBestseller-Erfolg des SPD-Politikers Thilo Sarrazin: "Sein Buch mussich nicht lesen. Da informiere ich mich lieber aus den aktuellenBüchern zum Thema von Ahmad Mansour und Joachim Wagner." Bosbach:"Die SPD wird sich wieder mal vergeblich um einParteiausschlussverfahren gegen Thilo Sarrazin bemühen. Und er kommtvor Lachen nicht mehr in den Schlaf." Sarrazins Kalkül sei dochoffensichtlich: "Je umstrittener das Buch, desto höher die Auflage."Im Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" nimmt Wolfgang Bosbach auch zu denPlänen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Stellung, eineWiderspruchslösung bei der Organspende einzuführen: "Wir dürfen nichtjeden per Gesetz zum Organspender machen." Er selber habe einenOrganspendeausweis gehabt und werbe dafür. Wichtig sei ihm dabei aberdie freiwillige Entscheidung. Bosbach: "Ich bin heute nicht mehrsicher, ob jemand meine deformierten Organe überhaupt noch habenmöchte. Ich bin ja nicht der Fitteste."Das vollständige Gespräch mit Wolfgang Bosbach hören Sie abFreitagnachmittag in Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!"für 105'5 Spreeradio auf www.spreeradio.de, www.fragenwirdoch.desowie über iTunes, Spotify, SoundCloud, Deezer und podcast.de.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell