Wolfgang Bosbach, Fritz Rudolf Körper und Wolfgang Waschulewski verstärken den KÖTTER Sicherheitsbeirat (FOTO)

Essen/Düsseldorf (ots) -Seit fast zwei Jahrzehnten forciert der Sicherheitsbeirat vonKÖTTER Security den Dialog zwischen öffentlicher Hand undSicherheitswirtschaft, ist Motor für Kooperationsmöglichkeiten vonBehörden und Dienstleistern und setzt sich für hohe Qualitäts- undAusbildungsstandards in der Sicherheitsbranche ein. Jetzt hat sichder Expertenkreis neu konstituiert und Verstärkung durch WolfgangBosbach, Fritz Rudolf Körper und Wolfgang Waschulewski erhalten.Komplettiert wird das Gremium durch Hans-Helmut Janiesch, der bereitsseit 2009 im Sicherheitsbeirat vertreten ist."Diese hochkarätigen Experten aus Innenpolitik,Sicherheitswirtschaft und Polizeibehörden werden mit ihremErfahrungsschatz und ihrem gebündelten Know-how entscheidende Impulsefür die Weiterentwicklung der Sicherheitswirtschaft geben", istFriedrich P. Kötter, u. a. Verwaltungsrat der KÖTTER SE & Co. KGSecurity, Düsseldorf, überzeugt.Im Fokus steht die von der großen Koalition geplante Schaffungeiner eigenständigen Gesetzgebung für das Sicherheitsgewerbe. "Dasist eine große Chance für unsere Branche, für die sich unserFamilienunternehmen gemeinsam mit dem Bundesverband seit Langemengagiert und die wir angesichts des neuen Rückenwindes durch dieBundesregierung jetzt umso mehr aktiv mitgestalten wollen", betontFriedrich P. Kötter. Dabei sind gerade spezialgesetzliche Regelungen- insbesondere für den Schutz kritischer Infrastrukturen (z. B.Versorgungseinrichtungen, Veranstaltungen und ÖPV) - geeigneteInstrumente, um die Position der privaten Anbieter als wichtigeFaktoren der inneren Sicherheit weiter voranzubringen. "ZumalSpezialgesetzgebungen gleichzeitig die notwendigen Anforderungen andie Dienstleister fixieren und damit hohe Qualitäts- undAusbildungsstandards über die gesamte Branche hinweg verankern, ohnedie es nicht geht", erläutert der Vizepräsident des Bundesverbandesder Sicherheitswirtschaft.Die Mitglieder des KÖTTER Sicherheitsbeirates- Wolfgang Bosbach: Der 65-Jährige gehörte mehr als 20 Jahre demDeutschen Bundestag an und fungierte u. a. von 2009 bis 2015 alsVorsitzender des Innenausschusses. "Ich bin stolz darauf, dassunser Familienunternehmen mit Wolfgang Bosbach einen deranerkanntesten Innenexperten in Deutschland gewinnen konnte",unterstreicht Friedrich P. Kötter. "Ich bin überzeugt, dass erals politischer Querdenker wichtige Impulse gerade für dieverstärkte Kooperation von Staat und Privat setzen wird, um sowichtige Chancen beispielsweise mit Blick auf die dringenderforderliche Entlastung der Polizei zu nutzen."- Fritz Rudolf Körper: Der 63-Jährige war über zwei JahrzehnteBundestags-Mitglied. Als Parlamentarischer Staatssekretär vonBundesinnenminister Otto Schily prägte er zwischen 1998 und 2005die Innenpolitik unter Bundeskanzler Gerhard Schröder.Anschließend war er stellvertretender Vorsitzender derSPD-Bundestagsfraktion (2005-2009) und u. a. Mitglied imVerteidigungsausschuss und Parlamentarischen Kontrollgremium(2009-2013). "Mit Fritz Rudolf Körper haben wir einen derversiertesten Innenpolitiker Deutschlands in unseren Reihen, dereng mit dem Parlamentsbetrieb vertraut ist", so Friedrich P.Kötter.- Hans-Helmut Janiesch: Der LeitendePolizeidirektor/Kriminaldirektor i.R. gehört bereits seit 2009dem KÖTTER Sicherheitsbeirat an und war in seiner Funktion alsAbteilungsleiter Gefahrenabwehr und Strafverfolgung desPolizeipräsidiums Essen (1998 bis 2007) zuvor maßgeblich an derInitiierung der Sicherheitspartnerschaft Essen (heuteSicherheitspartnerschaft Ruhr) beteiligt, in der u. a. Polizeiund KÖTTER Security vertreten sind.- Wolfgang Waschulewski: Der langjährige Geschäftsführer in derKÖTTER Unternehmensgruppe und heutige Ehrenpräsident desBundesverbandes der Sicherheitswirtschaft (BDSW) hat durch seinevielfältigen Management-Aufgaben in der Branche und seineBDSW-Führungsfunktionen die Professionalisierung desSicherheitsgewerbes entscheidend vorangebracht und es alsanerkannte Säule für die innere Sicherheit etabliert.Das Know-how des KÖTTER Sicherheitsbeirates zahlt sich seit vielenJahren auch im eigenen Hause aus. Die Mitglieder stehen denFührungsstäben von KÖTTER Security speziell bei der Kooperation mitder öffentlichen Hand sowie der Konzipierung und Umsetzung neuerProjekte im Bereich der kritischen Infrastrukturen beratend zurSeite. Zudem wirken sie an der Erstellung, Aktualisierung undUmsetzung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen innerhalb der eigenenAkademie mit.Pressekontakt:KÖTTER GmbH & Co. KG VerwaltungsdienstleistungenCarsten Gronwald, Pressesprecher, Tel.: (0201) 2788-126,Carsten.Gronwald@koetter.deOriginal-Content von: KÖTTER Services, übermittelt durch news aktuell