Köln (ots) - Der langjährige CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbachwill auch nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag im Urlaub ständigerreichbar sein. In einem Interview mit Deutschlands Experten-Podcast"FRAGEN WIR DOCH!" für 105'5 Spreeradio sagt Bosbach: "Ich habe meinHandy noch nie abgeschaltet, und wenn, dann schaue ich spätestensnach fünf Minuten nach, ob ich etwas verpasst habe." Seine"Lebenserfahrung" habe ihm gezeigt, dass man Anrufern ewig hinterhertelefoniere, wenn man nicht umgehend zurückrufe.Auf die Frage, wie seine Familie mit der Dauererreichbarkeitumgehe, sagt der CDU-Politiker im Experten-Podcast "FRAGEN WIRDOCH!": "Meine Familie wusste immer, wenn Papa arbeitet - sogar imUrlaub - dann ist er zufrieden."Trotzdem räumt Bosbach im Gespräch mit dem Podcast "FRAGEN WIRDOCH!" auch Fehler ein: "Ich habe während meiner Zeit in Berlin vielzu viel im Leben verpasst. Ich habe mit meinen Töchtern nie einenDrachen gebaut, war nie beim Elternabend oder beim Martinszug."Bosbach: "Ich kann am besten bei Anstrengungen die Seele baumelnlassen, wie erst kürzlich beim Wandern über die Griechischen Inseln."Jetzt reise er nach Mallorca. Und danach für ein paar Tage insAllgäu. "Aber nie zu lange", so Bosbach, denn "nach fünf Tagen Urlaubstellt sich bei mir die große Langeweile ein, dann will ichnachhause."Auch der Wissenschaftsjournalist und Bestsellerautor RangaYogeshwar äußert sich bei "FRAGEN WIR DOCH!", wie er im Urlaubabschaltet: "Ich brauche ganz bewusst Langeweile, um Raum für neueGedanken zu schaffen." Wer aus dem Hamsterrad steige, sei zunächstziemlich unruhig. Yogeshwar: "Aber wer diesen Moment aushält,entdeckt völlig neue Horizonte. Es sind bereits Nobelpreise ausLangeweile entstanden."Wie wichtig Phasen des Abschaltens seien, teile er auch Menschenmit, die ihn in diesen Tagen per Mail erreichen wollen. "Die bekommeneine automatische Antwort, dass ich in meiner Off-Zeit bin und michfokussieren will." Für einen Freiberufler wie ihn bedeute das zwardas Risiko, keine Aufträge mehr zu bekommen, doch er mache damit guteErfahrungen: "Unterm Strich steigt so meine Qualität."Im Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" plädiert Yogeshwar für einen Urlaub"ohne ständige Unterbrechungen" durch Smartphones: "Eltern solltenihren Kindern erklären, was sie alles in der realen Welt verpassen,wenn sie ständig aufs Handy schauen." Als Familienvater wisse er:"Verbote funktionieren nicht. Man muss die Chancen aufzeigen."Die vollständigen Gespräche mit Wolfgang Bosbach und RangaYogeshwar hören Sie in Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIRDOCH!" für 105'5 Spreeradio auf www.spreeradio.de,www.fragenwirdoch.de sowie über iTunes, Spotify und SoundCloud.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell