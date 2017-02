"Der Wolf im Schafspelz": Zeigt Sänger Tim Bendzko dem Handball-Punk Stefan Kretzschmar bei "Schlag den Star" die Zähne? (FOTO)

Unterföhring (ots) -Handball-Punk vs. Weltretter: Vor dem Show-Duell zwischen StefanKretzschmar und Tim Bendzko am kommenden Samstag bei "Schlag denStar" zeigen beide Männer Respekt vor der großen Live-Show am 18.Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben: "Ich kann mir Sachen schlechtmerken, solche Art von Spielen liegt mir nicht. Und da ich Höhenangsthabe, hasse ich Spiele, bei denen es hoch hinausgeht. Sonst ist allescool", sagt Stefan Kretzschmar. "Ich kann gerne auf Spieleverzichten, bei denen ich mir meine Arme brechen könnte. Ich bin, wasdas angeht, sehr talentiert und war bereits vier Mal erfolgreich",scherzt Tim Bendzko.Der ehemalige Handball-Nationalspieler zeigt sich angriffslustig."Ich bin ein Kämpfer und sehr ehrgeizig. Ich will ungern ein zweitesMal bei 'Schlag den Star' verlieren", sagt 'Kretzsche', der 2009 daserste Mal bei 'Schlag den Star' antrat - und verlor. SeineKampfansage an Tim Bendzko: "Image hat oft wenig mit dem wahren Ichzu tun. Ich lasse mich nicht täuschen und einlullen. Du bist der Wolfim Schafspelz. Davon bin ich überzeugt - und ich werde bereit sein!"Tim Bendzko hält dagegen: "Ich wünsche ihm mehr Glück als bei seinemersten Versuch. Er wird es brauchen!"In bis zu 15 Spielrunden kämpfen Kretzschmar und Bendzko bei"Schlag den Star" um 100.000 Euro. Elton moderiert. AmKommentatoren-Mikro sitzt zum ersten Mal Elmar Paulke. Als Show-Actmit dabei: die deutsche ESC-Hoffnung Levina mit "Perfect Life"."Schlag den Star" - am Samstag, 18. Februar 2017, um 20:15 Uhr,live auf ProSiebenHashtag zur Show: #SdSBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell