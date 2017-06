Wolf (Linke) widerspricht Czaja (FDP) in Tegel-Debatte

Berlin (ots) - Der FDP-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus,Sebastian Czaja, hat angesichts des jüngsten BerlinTrends einesachliche Debatte über die Zukunft des Flughafens Tegel gefordert.Die Umfrageergebnisse zeigten, dass das parteiübergreifendgewünscht werde, sagte Czaja am Freitag im rbb-Inforadio. "Ichglaube, die Fakten sind ziemlich eindeutig, dass der Flughafen BER zuklein geplant ist, nicht den zukünftigen Herausforderungen der Stadtgerecht wird und man deshalb eine zweiten Flughafen wie Tegelbraucht."Czaja betonte, auch wenn beim Volksentscheid am 24. September keinkonkreter Gesetzentwurf zur Abstimmung stehe, sei das Ergebnis ebensobindend wie ein Parlamentsbeschluss. im Übrigen sei der Weiterbetriebvon Tegel auch rechtlich möglich.Dem widersprach der verkehrspolitische Sprecher der BerlinerLinken, Harald Wolf. "Das ist Unsinn", sagte Wolf am Freitag imrbb-Inforadio. Er warf der FDP eine "Irreführung der Öffentlichkeit"vor. "Die rechtliche Lage ist hochkompliziert." Die Genehmigung fürden Bau des BER beruhe auf der Schließung Tegels:"Wenn Sie das einfach widerrufen, müsste ein neuesGenehmigungsverfahren stattfinden, das sich über Jahre hinzieht undgleichzeitig Prozessmöglichkeiten eröffnet - sowohl gegen den BER alsauch gegen die Offenhaltung von Tegel." Wolf betonte, am Ende werdenichts an der Schließung von Tegel vorbeiführen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell