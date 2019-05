Wolf-Dieter Wolf als Aufsichtsratsvorsitzender der Messe Berlin wiedergewählt

Berlin (ots) - Der Aufsichtsrat der Messe Berlin GmbH hat inseiner heutigen Sitzung Wolf-Dieter Wolf zum Vorsitzenden gewählt.Wolf ist seit dem 1. Januar 2010 Aufsichtsratsmitglied der MesseBerlin GmbH. Als Vorsitzender des Aufsichtsrats ist er seit April2017 tätig.Zur ersten stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der MesseBerlin wurde Wirtschaftssenatorin Ramona Pop gewählt. ZweiterStellvertreter wurde Thomas Jaegler, Konzernbetriebsratsvorsitzenderder Messe Berlin GmbH.Über die Messe BerlinDie Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärkstenMessegesellschaften weltweit. Sie konzipiert, vermarktet undveranstaltet jedes Jahr hunderte von Liveevents in Berlin und auf derganzen Welt. Zu ihrem breiten Portfolio gehören die globalen Markenund Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB, FRUIT LOGISTICA und dieInternationale Grüne Woche, ebenso wie Großkonferenzen undherausragende Events, so zum Beispiel die Fanmeile am BrandenburgerTor. Mit rund 90 Auslandsbüros vertreibt die Messe Berlin ihreVeranstaltungen in über 170 Ländern. Allein bei den Veranstaltungenam Stammsitz unter dem Funkturm in Berlin akkreditieren sich jedesJahr rund 30.000 Medienvertreter aus der gesamten Welt. Damit fördertund treibt die Messe Berlin die Entwicklung der Metropole Berlin.Ziel ist, auf allen Veranstaltungen der Messe Berlin den Besuchernein herausragender Gastgeber zu sein, bestmögliche Geschäftsimpulsefür den Einzelnen zu geben und faire Bedingungen für Jeden zugewährleisten. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich imUnternehmensmotto: Messe Berlin - Hosting the World.www.messe-berlin.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherGeschäftsbereichsleiterCorporate CommunicationUnternehmensgruppewww.messe-berlin.deTwitter: @MesseBerlinOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell