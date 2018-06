Hamburg (ots) -In der aktuellen Ausgabe der BARBARA, die ab sofort im Handelerhältlich ist, trifft Barbara Schöneberger den Pflanzenexperten undKulturwissenschaftler Wolf-Dieter Storl. Im Interview erzählt er vonseiner Kindheit, die er im US-Bundesstaat Ohio verbrachte, wo er inder Wildnis herumstromerte und in Baumkronen meditierte: "Ich habegern allein im Wald geschlafen. In den Ferien war ich oft wochenlangverschwunden." Heute lebt er mit seiner Familie im Allgäu auf einemabgelegenen Hof, auf dem er fast alles selbst anbaut und sein eigenesMehl mahlt. Was er aus dieser Idylle heraus zu der Zukunft unseresPlaneten sagt, klingt überraschend optimistisch: "Alles, was ist,vergeht. Nichts bleibt bestehen. Aber es wird etwas kommen, etwasNeues, Starkes, Gutes."Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.dewww.barbara.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BARBARA, übermittelt durch news aktuell