Bei Woidke und Co. gibt es Toleranz nur für Rot-Rot-Grün-Schwarz und nicht für andersdenkende Demokraten (FOTO)

Potsdam (ots) -Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, AndreasKalbitz, erklärt anlässlich der Aktuellen Stunde "Stärkung derZivilgesellschaft - als Garant für den Erhalt und die Sicherung derDemokratie im Land!" In Verbindung mit der Umsetzung desHandlungskonzeptes "Tolerantes Brandenburg" der Landesregierung:"Wenn SPD-Woidke Andersdenkende diffamiert und vom "Gift in derGesellschaft" spricht, "das sich schleichend ausbreitet", und mithohlem Pathos für ein "demokratisches und menschenwürdigesMiteinander" plädiert, dann be- und verstärkt er die Ausgrenzung undDiffamierung von Menschen durch Landesregierung und Altparteien, vonMenschen, die ihre Brandenburger Heimat friedlich und demokratischgegen die Massen- und Messereinwanderung verteidigen. AlsMinisterpräsident verletzt Woidke seine Neutralitätspflicht, indem erandersdenkende Demokraten verunglimpft, als SPD-Vertreter negiert erdie Realität im Land, wenn er schwadroniert: "Bin stolz, was wirerreicht haben in Brandenburg, ich denke auch an Cottbus."Die anhaltende Gewalt von sogenannten "Flüchtlingen" nicht nur inCottbus wird toleriert und als "friedliches Zusammenleben" vonWoidke beschönigt, während er gegen Demokraten wie friedlicheDemonstranten und Zukunft Heimat mit seinem "Kampf gegen rechteIdeologien" hetzt und die Hetze auf die Spitze treibt, wenn er hiervon der "menschenverachtenden Ideologie von Rechtspopulisten"spricht, die "im Zweifelsfall Gewalt ernten". Für linksextremeAngriffe auf AfD-Abgeordnete - ob zuhause oder bei Bürgerdialogen -scheint das Bündnis Tolerantes Brandenburg viel Toleranz zu haben.Wenn eine Regierungspartei wie die Linke gemeinsam mit Apologeten derRAF-Terroristen AfD-Bürgergespräche verhindern will, dann zeigt dasnur, welches Toleranzverständnis - für Terroristen, gegen Demokraten- Woidke und die rot-rot-grün-schwarzen Altparteien meinen.Was die aktuelle Stunde nochmals verdeutlicht hat: Je näher dieLandtagswahl kommt, desto dünnhäutiger wird Woidke. Seine Angst, dieheute schon sichtbar in Hysterie mündete, ist verständlich angesichtsder Umfragen als Ergebnis seiner gescheiterten Politik, dennochsollte er versuchen, wenigstens halbwegs souverän zu bleiben. ImLandtag als Noch-Ministerpräsident gegen die AfD zu hetzen und unsals Demokraten auszugrenzen, ist eines Parlaments unwürdig."Pressekontakt:Lion EdlerReferent für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 - 5654618Mail: presse@afd-fraktion-brandenburg.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell