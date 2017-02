Woidke skeptisch zu möglicher Mühlenfeld-Ablösung

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich skeptisch zu einer möglichen Ablösung des Flughafenchefs Karsten Mühlenfeld geäußert.



"Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Rauswurf von Herrn Mühlenfeld das Projekt beschleunigt", sagte Woidke den "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (Dienstag). Der "Berliner Morgenpost" sagte Woidke, entscheidend sei nicht die Personalie, sondern was das Projekt erfolgreich zum Abschluss bringe. Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft will voraussichtlich am Mittwochabend über die Zukunft von Mühlenfeld entscheiden. Er war in die Kritik geraten, weil er seinen Technikchef gegen den Willen der Eigentümer vor die Tür gesetzt hatte./rgo/DP/fbr