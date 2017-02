Woidke fordert nach Bund-Länder-Kompromiss schnellere Asylverfahren

Berlin (ots) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD)hat die Einigung auf schnellere Abschiebungen von ausreisepflichtigenAusländern begrüßt.Man habe beim Bund-Länder-Treffen am Donnerstagabend ein gutesErgebnis gefunden, sagte Woidke am Freitag im rbb-Inforadio. DiePläne müssten jetzt aber auch umgesetzt werden. Man brauche vor allemschnellere Entscheidungen in den Asylverfahren."Wenn die Menschen fünf oder zehn Jahre hier leben, Kinder hiergeboren wurden, Leute gut integriert sind, dann ist es teilweisenicht nur sinnlos, sondern auch ökonomisch vollkommener Schwachsinn,die Leute abzuschieben." Zu den Beschlüssen gehöre aber auch, "denMenschen, die kein Asylrecht in Deutschland bekommen, zu sagen, siemüssen das Land wieder verlassen."Woidke betonte in diesem Zusammenhang, Brandenburg setze vor allemauf Beratung und Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr.Brandenburg habe "sehr gute Erfahrungen" damit gemacht. Imvergangenen Jahr seien 2.000 Menschen aus Brandenburg freiwilligwieder ausgereist. "Das ist der richtige Weg, den wir gehen sollten."+++ Das vollständige Interview zum Nachhören finden Sie hier:www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/201702/10/102206.htmlPressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgINFOradioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell