Woidke besorgt über US-Panzer an der deutsch-polnischen Grenze

Berlin (ots) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD)ist besorgt über das Bild, das die US-Panzer abgeben werden, diedurch die Lausitz rollen und an der deutsch-polnischen Grenzestationiert werden sollen.Angesichts der aktuellen politischen Lage, hoffe er, dass allesruhig bleibe. "Ich glaube, dass wir trotz aller Schwierigkeiten denDialog mit Russland suchen sollten", sagte Woidke am Mittwochabenddem rbb am Rande des Neujahrsempfangs der Handwerkskammer Cottbus.Die Brandenburger Landesregierung habe bereits Gespräche mitrussischen Unternehmern vereinbart, um im Gespräch zu bleiben. "Eshilft uns nicht weiter, wenn Panzer auf beiden Seiten der Grenze aufund ab fahren. Deswegen hoffe ich, dass alle ruhig Blut bewahren.",so Woidke weiter. In den nächsten Tagen soll der Transport vonPanzern und militärischem Material in Polen ankommen. Die USAunterstützt damit ihre Nato-Partner in Osteuropa, die russischeMilitäraktionen fürchten.