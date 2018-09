Berlin (ots) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD)hat davor gewarnt, die Große Koalition im Bund in Frage zu stellen.Im Inforadio vom rbb plädierte Woidke am Freitag dafür, den Streitüber Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zu beenden und zuSachthemen zurückzukehren: "Eine Regierung, die jetzt die Arbeiteinstellt, und auf Neuwahlen zusteuert, wäre für dieses Land, bei dengroßen Herausforderungen, vor denen wir stehen, und bei der großenUnsicherheit auch im Land mit Sicherheit die falsche Antwort gewesen.Ich habe für die Große Koalition gekämpft und ich werde weiter fürdie Große Koalition kämpfen, weil ich davon überzeugt bin, dass siedie richtige Lösung für diese Zeit für dieses Land ist."Trotzdem müssten die internen Probleme gelöst werden. Deshalbhoffe er, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre CDU/CSU-Kollegenund allen voran Innenminister Horst Seehofer enger an die Kandarenehme.Das Interview zum Nachhören: http://ots.de/wagCpPPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell