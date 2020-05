Wohnzimmer-Feeling im ICE: Joyn SELECTION bietet bestes Entertainment in allen ICE-Zügen (FOTO)

München (ots) -Der Streamingdienst Joyn versorgt ab sofort ICE-Reisende kostenlos mit seinem umfangreichen Entertainment-Angebot. Joyn SELECTION ermöglicht es Zuschauern, unterwegs Filme und Serien zu schauen, ohne ihr eigenes Datenvolumen zu verbrauchen.Joyn SELECTION bietet kostenlos eine vielfältige Auswahl an Serien und Filmen, wie die Mockumentary "What We Do in the Shadows" und das Joyn Original "Frau Jordan stellt gleich". Mit dem Blockbuster des Monats bringt Joyn SELECTION Kino-Feeling in den ICE. Zusätzlich trumpft das Angebot mit speziellen Inhalten für Kinder, wie "Die Tom und Jerry Show", und spannenden Dokumentationen auf.Joyn SELECTION ersetzt den bisher unter "maxdome onboard" bekannten Service. Eine übersichtliche Benutzeroberfläche macht die Bedienung des neuen Angebots besonders intuitiv. Reisende der Deutschen Bahn (DB) müssen sich für den Service nicht eigens anmelden, sondern können einfach über das WLAN der DB unter www.joynselection.de oder das ICE-Portal zugreifen und sofort über alle gängigen Browser streamen. Joyn SELECTION ist über Laptops, Tablets und Smartphones abrufbar. Das Angebot wird ab sofort sukzessive ausgerollt und ist voraussichtlich ab Anfang Juli im ICE-Portal in fast allen ICE-Zügen der DB verfügbar.Alexandar Vassilev, Geschäftsführer und CEO Joyn: "Reisen steht momentan nicht im Fokus. Wir alle stellen uns den Herausforderungen, die die aktuelle Situation mit sich bringt, und hoffen gleichzeitig, dass wir möglichst bald zur Normalität zurückkehren können. Wir sind stolz darauf, mit Joyn SELECTION unser Angebot nun noch mehr Menschen einfach und komfortabel zur Verfügung stellen zu können. Damit gehen wir in unserer langjährigen, erfolgreichen Partnerschaft mit der Deutschen Bahn den nächsten Schritt für noch bessere Unterhaltung im ICE. Joyn SELECTION stellt für ICE-Reisende künftig einen großen Mehrwert dar und verwandelt die Fahrt in ein abwechslungsreiches Entertainment-Erlebnis. Nutzer genießen unterwegs denselben reibungslosen digitalen Zugang wie zu Hause und sehen Filme und Serien ganz einfach und kostenlos im ICE."Zusätzlich zum Gratis-Angebot können Kunden von Joyn PLUS+ aus noch mehr Inhalten auswählen: Sie haben im ICE Zugriff auf über 600 Filme und Serienfolgen, zu Hause sind es gar über 30.000 und dazu 60 Live-TV-Sender. Nutzer können Joyn PLUS+ einen Monat unentgeltlich testen, danach verlängert sich das Abo monatlich für jeweils 6,99 Euro.Über Joyn Die Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung der Geschäftsführer Alexandar Vassilev, Katja Hofem und Dr. Jochen Cassel. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unter anderem exklusive Sportinhalte.Pressekontakt Joyn:Vanessa Frodl Tel.: +49 175 181 5848 vanessa.frodl@joyn.deAnn-Christin Brandt Tel.: +49 175 181 5281 ann-christin.brandt@joyn.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134520/4590927 OTS: JoynOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell