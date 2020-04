"Wohnzimmer-Comedy - mit Dui do on de Sell" (FOTO)

Stuttgart (ots) - Unterhaltsame Tipps und Tricks fürs triste Quarantäne-Leben / Am Dienstag, 14. April 2020 um 22 Uhr im SWR FernsehenSie müssen leider drinnen bleiben: Petra Binder und Doris Reichenauer, bekannt als "Dui do on de Sell". Ihren Humor haben sie aber auch in Corona-Zeiten nicht verloren. Deshalb ermöglicht das schwäbische Comedy-Duo am 14. April 2020 um 22 Uhr im SWR Fernsehen einen unterhaltsamen Einblick in seinen Wohnzimmer-Alltag.Heinrich del Core, Christoph Sonntag und Helge Thun Nach Tagen im Home-Office entdecken die Beiden an ihren Männern plötzlich ganz neue Seiten. Sie gehen der Frage nach, ob Alkohol gegen das Virus hilft und sie erzählen, was beim täglichen Kochen so alles schief gehen kann. Weitere Tricks und Tipps fürs triste Quarantäne-Leben bekommen "Dui do on de Sell" von prominenten Comedy-Kollegen wie Heinrich del Core, Christoph Sonntag und Helge Thun, die sich per Internet zuschalten. Für musikalische Unterhaltung im Wohnzimmer sorgen "Die Schrillen Fehlaperlen".Sendung"Wohnzimmer-Comedy - mit Dui do on de Sell" Dienstag, 14. April 2020, 22 Uhr bis 22.30 Uhr, SWR FernsehenDie Sendung ist ab 9. April 2020 auch auf ARDMediathek.de zu sehen. Weitere Informationen auf http://swr.li/wohnzimmer-comedy Fotos über ARD-Foto.deTwitter.com/SWRpresseNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterFÜR EUCH DA #ZUSAMMENHALTENPressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4568607 OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell