Wohnwagen-Anhänger braucht eigene Versicherung

Wiesbaden (ots) - Urlaubszeit: In den Sommermonaten rollt dieReisewelle - darunter zahlreiche Wohnwagen-Anhänger. Doch wenn einUnfall passiert, bleibt der Besitzer mitunter auf dem Schaden sitzen,warnt das R+V-Infocenter. Denn der Wohnwagen gilt als eigenesFahrzeug - und ist nicht mit dem Zugfahrzeug versichert.Hohes UnfallrisikoFehlende Routine, Spurrillen oder Bodenwellen: Die Fahrt mit demWohnwagen-Anhänger ist riskant. Trägt das Gefährt bei einem UnfallSchäden davon, kann das für den Halter teuer werden. "Wie beim Autodeckt auch bei einem Wohnwagen nur die VollkaskoversicherungUnfallschäden am eigenen Fahrzeug ab", sagt Karl Walter,Abteilungsdirektor Kfz-Schaden bei der R+V Versicherung. Allerdingsbraucht der Anhänger eine eigene Vollkaskoversicherung. "Der Schutzdes Zugfahrzeugs gilt nicht für den Anhänger."Während die Kaskoversicherung jedoch freiwillig ist, benötigenWohnwagen-Anhänger - wie alle anderen Fahrzeuge auch - für dieZulassung zum Straßenverkehr immer eine Haftpflichtversicherung."Diese ist gesetzlich vorgeschrieben", so R+V-Experte Walter.Pressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dehttp://www.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell