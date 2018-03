Wohnviertel 4.0: Dank Vernetzung klimaneutral / Modellprojekt koordiniert und optimiert komplette Versorgung - DBU gibt 650.000 Euro

Osnabrück (ots) - Vorausschauend geplante Neubauviertel schaffenWohnraum und bringen die Energiewende voran. Dabei gilt es von derEnergieversorgung bis zur Mobilität, die vielfältigen Aspekte destäglichen Lebens zu koordinieren. Die Firma eZeit Ingenieure (Berlin)plant diese Herausforderung zu lösen, indem die Bewohner einesWohnviertels zentral mit Strom, Wärme und Angeboten, nachhaltig mobilzu sein, versorgt werden. Umgesetzt werden soll das Vorhaben im SolWoKönigspark, einem Stadtteil Königs Wusterhausens. Das neue Viertelsoll zukünftig energieeffizient, kostengünstig und zuverlässigversorgt werden. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert dasProjekt fachlich und finanziell mit 650.000 Euro. "Ziel ist, einenStadtteil so optimiert zu betreiben, dass bei guter Lebensqualität sowenig Treibhausgase wie möglich ausgestoßen werden und gleichzeitigdie Energiekosten im Rahmen bleiben. Solche Quartiere könnenzukünftig zur Energiewende beitragen und den Klimaschutzvoranbringen", unterstreicht DBU-Generalsekretär Alexander Bonde.Rundumversorgung aus einer Hand zu kostengünstigen PreisenIm ersten Bauabschnitt des SolWo Königsparks, einem neuenStadtteil des brandenburgischen Königs Wusterhausens südlich vonBerlin, sollen 215 Wohneinheiten sowie ein Kindergarten und Platz fürzwei Unternehmen entstehen. Ziel ist es, dass sich das Viertelmithilfe erneuerbarer Energien und entsprechender Speichervollständig selbst versorgt, wie der Geschäftsführer der eZeitIngenieure, Taco Holthuizen, erläutert. Kostengünstige Angebote wieFlatrates für Strom und Wärme sollen dafür sorgen, dass Wohnen in demViertel für jeden Geldbeutel erschwinglich ist. Auch wie sich dieBewohner in ihrem Alltag fortbewegen, werde von Anfang an bedacht:Ladestationen und Teilsysteme für Elektrofahrräder und -autos würdenebenso eingeplant wie die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.Würden Energieversorgung und Mobilität untereinander vernetzt, kommedabei der digitalen Infrastruktur eine zentrale Rolle zu. Alle dreiSparten und die dazugehörigen Dienstleistungen will das Büro eZeitIngenieure zentral bündeln. So sollen die Bewohner von Energie bisüber Mobilitätsdienste mit allem aus einer Hand versorgt werden.Das Ziel: Netz stabilisieren und Synergieeffekte nutzen"Alle Prozesse werden automatisch, digital und untereinandervernetzt an zentraler Stelle ablaufen. So wollen wir das Energienetzstabilisieren und damit die zuverlässige Versorgung aller Nutzergarantieren. Außerdem können dabei Synergieeffekte erkannt undgenutzt werden, sodass die erzeugte Energie möglichst effizienteingesetzt wird", erläutert Holthuizen die weiteren Vorteile desVorhabens. Über ein entsprechendes Online-Portal sollen die Kundenrelevante Prozesse einfach handhaben und sich mit dem Versorgeraustauschen können. Mithilfe der Erfahrungen aus dem laufendenBetrieb im SolWo Königspark könne das Vorhaben konstant optimiertsowie die ideale rechtliche Ausgestaltung ermittelt werden. Damitalle Abläufe reibungslos funktionieren, soll im Rahmen des Projektsein eigenes Betriebssystem mitentwickelt werden. Dies werde dienotwendigen Computerprogramme zusammenfassen, um alle Prozesse zuvernetzen und zu koordinieren. Auch ein zentrales Abrechnungssystemsei enthalten.Klimafreundliches Wohnen für jeden GeldbeutelEine solche zentrale Versorgung mit kostengünstigen Angebotenkönne helfen, bestehende Probleme beim Umsetzen der regionalenEnergiewende zu lösen. Anstatt weniger zentraler Kraftwerke erzeugenschon heute immer mehr einzelne Quellen dezentral Energie. Je nachWetterlage speisen Solaranlagen und Windräder jedoch unterschiedlichviel davon ins Netz ein. Speicher würden überschüssige Energieaufnehmen und sie bei Bedarf wieder abgeben. Würden sie stärkervernetzt, könnten sie helfen, eine stabile Versorgung unabhängig vomWetter zu erreichen. "Besonderes Augenmerk liegt dabei darauf, dieVersorgung mithilfe von Flatrates kostengünstig anzubieten, sodass essich jeder leisten kann, hier zu wohnen. Nur so erhöhen wir weiterdie Akzeptanz einer Versorgung auf Basis erneuerbarer Energien undfördern damit die Energiewende regional wie deutschlandweit", soSabine Djahanschah, Fachreferentin für nachhaltigeQuartiersentwicklung bei der DBU. Die Ergebnisse sollen nachAbschluss des Projekts veröffentlicht werden, sodass auch andereBauvorhaben davon profitieren können.Pressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Julie MilchKontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon: 0541|9633-5210171|3812888Telefax: 0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deFachlicher AnsprechpartnereZeit Ingenieure GmbHTaco HolthuizenGeschäftsführerTelefon: 030|50565636th@ezeit-ingenieure.euOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell