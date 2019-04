Finanztrends Video zu



Stuttgart (ots) -Fatma Mittler-Solak moderiert die Sendung des Südwestrundfunks(SWR) mit folgenden Themen:Aus Respekt oder Mitleid: Warum Menschen Verbrecher in ihreWohnung lassenDiebe nutzen Tricks, um in die Wohnung eines Opfers gelassenwerden: als Mann von den Stadtwerken, der das Trinkwasserkontrollieren muss und sogar vorher anruft, oder als Schwangere, diefür ein Glas Wasser mit in die Küche kommen darf. "KriminalreportSüdwest" zeigt anhand von Fällen aus Stuttgart, Speyer und Trier dieaktuellen Tricks.Aus Rachsucht gemordet: Wie Bernhard Graumann zum Bombenlegerwurde109 Menschen standen auf der Liste der Personen, mit denenBernhard Graumann noch eine Rechnung offen hatte und an denen er sichrächen wollte. Einen Arzt hat er mit einer Paketbombe getötet, eineMutter und ihr Kind verletzt. Nach diesen Taten beging der PfälzerLandschaftsgärtner Selbstmord. Eine weitere Bombe wurde entschärftund die Polizei weiß nicht, ob noch weitere Sprengsätze existieren.Wie wurde der Mann zum rachsüchtigen Serientäter?Bei Lieferung Raub: Wie Freiburger Pizzaboten in die Falle gelocktwerdenPizzaboten sind meist nachts allein unterwegs und liefern auch inden finstersten Hinterhof. In Freiburg werden sie in letzter Zeitimmer wieder überfallen und ausgeraubt. "Kriminalreport Südwest"berichtet über einen Fall.Frische gefischte Geldbeutel: Wie Trickdiebe auf dem WochenmarktBeute machenWochenmärkte bieten für Trickdiebe viele Gelegenheiten, schnellund einfach Beute zu machen. Die Opfer sind abgelenkt, es herrschtGedränge - gute Voraussetzungen, um unbemerkt ein Portemonnaie oderein Smartphone aus Jacke oder Handtasche zu ziehen. "KriminalreportSüdwest" zeigt, wie man sich schützen kann.Erst zahlen, dann wohnen: Wie Betrüger die Not derWohnungsuchenden ausnutzenBezahlbare Immobilien in Städten sind rar, auch im Südwestensteigen die Preise rasant. Viele Menschen sind lange auf der Suche.Wenn sie dann ein vermeintlich großartiges Angebot sehen, sind sieoft bereit, alles dafür zu tun, sogar in Vorkasse zu gehen. Peter L.aus Ulm hat so 17.500 Euro für ein Haus bezahlt, das gar nicht zuverkaufen war. Auch den Makler gibt es nicht. Wie erkennt man einenImmobilienbetrug?Der Abdruck des Täters: Wie die Polizei über den Schuh zumVerbrecher findet "Kriminalreport Südwest" zeigt an einem Fall ausdem Rhein-Neckar-Gebiet, dass ein Täter mit einem Fuß- oderSchuhabdruck überführt werden kann. Die Polizei folgte dabei der"Fährte" mit hochtechnisierten Methoden.Hilfe rufen statt glotzen: Wie zwei 16-jährige Mädchen zuAlltagsheldinnen wurdenMan muss sich nicht zwischen Streithähne werfen, um Zivilcouragezu beweisen. Dina und Celija wurden aktiv, als viele andere bei einerPrügelei zuschauten. Die beiden 16-Jährigen aus Schwetzingen riefenrechtzeitig die Polizei und versuchten bis zu deren Eintreffen, dieLage zu beruhigen, ohne sich selbst zu gefährden.Kriminalreport SüdwestDas Fahndungs- und Präventionsmagazin "Kriminalreport Südwest"beschäftigt sich mit den Themen Einbruch, Diebstahl, Betrug oderGewaltverbrechen sowie Todes- und Vermisstenfälle ausBaden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Dabei spielenaktuelle Fahndungsfälle und Prävention eine entscheidende Rolle.Fatma Mittler-Solak moderiert die 45-minütigen Magazinsendungen imSWR Fernsehen. Tathergänge werden journalistisch seriös nachgestellt,die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten einen realitätsnahenEindruck des Geschehens und zahlreiche Anhaltspunkte für eineerfolgreiche Fahndung. 3D-Grafiken unterstützen dabei die Verortungim Sendegebiet. Gäste im Studio oder live zugeschaltete Expertinnenund Experten vertiefen die Themen. Zudem erfahren die Zuschauenden,wie sie sich schützen können.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://x.swr.de/s/kriminalreportwohnungsdiebeFotos auch bei ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski,0711 929 11063,katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell