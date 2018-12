Wohnungswirtschaft und private Bauherren setzen auf die neue Klimaschutz-Elektroheizung Bioheatplus / Sparsamer als moderne Gas- und Ölheizungen / Wohnungsfirmen ersetzen jetzt 1.200 Nachtspeicheröfen VIDEO

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Düsseldorf (ots) -Noch dominieren Gas- und Ölheizungen den Markt. Ob uneffizienteAltanlagen oder auch moderner Bauart - mit ihren fossilenEnergieträgern belasten sie das Klima. Hinzu kommen allein inDeutschland noch ca. 1,6 Millionen Wohnungen die heute noch mit 7Millionen stromfressenden Nachtspeicheröfen geheizt werden. DasProblem: Die Anschaffung, die Sanierung und der Betrieb vonHeizanlagen ist bisher zu teuer und zu klimaschädlich. InnovativeHeizsysteme, die ultraeffizient den sauberen Energieträger Stromnutzen - zunehmend zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen- und die extrem schnell und einfach zu installieren sind, gab esbisher nicht. Das ändert sich jetzt.Das Herdecker Start-up Bioheatplus macht mit einerheizungstechnischen Erfindung das Heizen mit Strom erstmals sosparsam, dass es als einzige Elektroheizanlage der Welt in Wohnungen,Privathäusern und Bürogebäuden als Alleinheizsystem hochgradigenergieeffizient und somit klimaschützend eingesetzt werden kann.Darüber sind sich inzwischen alle einig: Millionen Heizungssystemeallein in Deutschland verbrauchen viel zu viel - in der Regel fossile- Heizenergie, belasten damit das Klima über Gebühr mit CO2, sindteuer in der Anschaffung und erfordern erhebliche Ressourcen.Insbesondere energiefressende Altheizungen und Nachtspeicheröfen sindmittlerweile alles andere als akzeptabel wenn man bedenkt, dassannähernd vierzig Prozent aller Treibhausgase aus unserenGebäudeheizungen entstehen. Energie sparen, Klimaschutz undGesundheitsförderung muss weltweit also bei der Heiztechnik beginnen.Das Bioheatplus-Heizsystem bietet hier jetzt eine wirtschaftlicheund umweltfreundliche Alternative und die Möglichkeit zu einemwichtigen Schritt Richtung Zeitenwende beim Thema Heizung.Denn das System ist im Vergleich sehr kostengünstig. Einerseits inder Anschaffung. Denn es benötigt keine Hausanschlüsse, keinewasserführende Systeme, Boiler, Kessel, Speicher und Pumpen. Benötigtwird lediglich ein für diese Anlage ausgelegter, einfacherStromkreislauf mit entsprechenden Steuerungsgeräten. Die Heizgerätekönnen einfach aufgehängt werden. Oder im Trockenbau und inWandabwicklungen mit anspruchsvollem Design in die Raumgestaltungintegriert werden. Die Investition in eine neue Heizanlage,beispielsweise Bioheatplus mit Photovoltaik, beträgt ca. die Hälfteim Vergleich zu einer Gas- oder Öltherme, oder Wärmepumpenanlage,jeweils ebenfalls mit Solaranlagen kombiniert wird.Der Heizenergieverbrauch überzeugt ebenfalls. In zeitgemäßwärmegedämmten Räumen liegt der bilanzielle Heizenergieverbrauch vonBioheatplus dreißig bis siebzig Prozent unterhalb desEnergieverbrauchs der gängigen Gas- und Ölheizsysteme.Wird die dezentrale Alleinheizung Bioheatplus mit einerPhotovoltaikanlage kombiniert, so wird bilanziell aus jedemPrivathaus ein Null-Energie-Haus. Wenn sich die Nutzer dann noch füreinen Naturstromtarif entscheiden, heizt man mit Null Emissionen.Bioheatplus arbeitet mit dem Prinzip der Infrarotstrahlung.Infrarotheizstrahler an sich sind nicht neu und werden auch von denWeltmarktführern der Heiztechnik bereits seit vielen Jahren als dasNonplusultra unter den Heizsystemen hinsichtlich angenehmer undgesundheitsfördernder Strahlungswärme empfohlen. Aufgrund des relativhohen Stromverbrauchs bisher allerdings nur als Zusatzheizung undÜbergangsheizung - etwa als Ergänzung zur Gas- oder Ölheizung, zurWärmepumpe oder im Bad. Eine komplette Alleinheizanlage mit demzunehmend umweltfreundlichem Energieträger Strom zu betreiben waraufgrund des hohen Verbrauchs bisher nicht möglich.Genau hier liegt der Unterschied. Bioheatplus setzt in seinenHeizsystemen die weltweit zum Patent angemeldete und bereits als neuund erfinderisch" anerkannte Kreuzwellentechnik ein. Mit dereingebauten intelligenten Steuerung verbraucht diese Heizung so wenigStrom, dass dieses Heizsystem - auch im Vergleich zu den modernenGas-/Öl- und Wärmepumpenanlagen - die bilanziell wohlenergieeffizienteste Heizsystemlösung unserer Zeit darstelltWohlgemerkt: Strom ist die Heizenergie der Zukunft. Und mit hohemTempo wächst bei der Stromerzeugung der Anteil, der aus erneuerbarenEnergien gewonnen wird - wie aus Windkraftanlagen,Wasserkraftsystemen, Solarsystemen und Biomasse. In Deutschland sindes bereits über 36 Prozent Naturstromanteil. Tendenz schnellsteigend. Um diese sauberste aller Energien auch für Alleinheizungenzu nutzen, fehlte bisher die entsprechend effizienteStromheiztechnik.Diese bietet jetzt das Bioheatplus-System.Bioheatplus GmbHProduktion + Entwicklung:Gahlenfeldstraße 51,58313 Herdecke.Verwaltung:Rheinpromenade 8,40789 Monheim.Handelsregister Neueintragungen vom 07.12.2015 HRB 76394: BioHeatPlusGmbH, Monheim, Rheinpromenade 8, 40789 Monheim. Gesellschaft mitbeschränkter Haftung.Gegenstand: Produktion und Handel mit Anlagen und Geräten zurGewinnung und Nutzung regenerativer Energien.Geschäftsführer: Förster, Rainer, Dortmund; Koch, Hans-Jürgen,Dortmund, jeweils einzelvertretungsberechtigt.BioHeatPlus ist die Weltneuheit für megaeffiziente, dezentraleAlleinheizsysteme mit Strom. Erstmalig können private, gewerblicheund öffentliche Bauherren im Durchschnitt 70% Investitionen, 70%Heizenergie sowie erhebliche Ressourcen und Bauzeiten sparen.Das plug-and-play-Heizsystem BioHeatPlus ermöglicht fürNeubauprojekte, Bestandsobjekte sowie fürNachtspeicherersatz-Sanierungen extrem wirtschaftliches,klimaschonendes und gesundes Heizen.