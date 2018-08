Wohnungsnot: Sozialverband kündigt Gutachten an

Berlin (ots) - Der Sozialverband SoVD übt scharfe Kritik anVorschlägen eines Beratergremiums der Bundesregierung, dieMietpreisbremse zu streichen und den sozialen Wohnungsbauzurückzufahren. Der Sozialverband kündigt an, ein Gegengutachten zuveröffentlichen."In einer ohnehin beschämenden Situation, in der Arbeitssuchende,Rentner, Alleinerziehende und Menschen mit Behinderungen um kaumbezahlbaren Wohnraum konkurrieren müssen, verschreiben Berater derBundesregierung neoliberale Rezepte. Da stellt sich die Frage, wodiese Experten eigentlich leben", meint SoVD-Präsident Adolf Bauer.Und weiter: "Wird der Kampf für mehr bezahlbaren Wohnraum aufWohngeld und privaten Neubau konzentriert, dann provoziert diesPreisexzesse."Aus Sicht des SoVD kommt dem sozialen Wohnungsbau bei derVersorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum eineSchlüsselrolle zu. Der Sozialverband gibt an, dass der Bestand anSozialwohnungen von vier Millionen zu Beginn der 1980er Jahre aufgegenwärtig rund eineinhalb Millionen gesunken ist."Wer den ohnehin angespannten Wohnungsmarkt nun restlos denKräften des Marktes ausliefern will, erweist den Wohnungssuchendeneinen Bärendienst. Zudem wäre eine weitere Spaltung der Gesellschaftprogrammiert", warnt Verbandspräsident Bauer. Er fordert, diePreissteigerungen endlich wirksam einzuschränken. Insbesondere solldie Bundesregierung die Ausnahmeregelungen bei der Mietpreisbremseeinstampfen. "Es gilt, den sozialen Wohnungsbau massivvoranzutreiben", sagt Adolf Bauer.Pressekontakt:Kontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell