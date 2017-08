Wohnungsneubau in Europa - Deutschland weiterhin nur im Mittelfeld / Der Vergleich mit Nachbarländern zeigt: Trotz steigender Fertigstellungszahlen bleibt erheblicher Nachholbedarf (FOTO)

Berlin (ots) -Nach Jahren rückläufiger und (zu) stark eingebrochenerBautätigkeit befindet sich der Wohnungsneubau in Deutschland seit2010 wieder im Aufwind. Im vergangenen Jahr wurden 278.000 Wohnungenneu errichtet, ein Anstieg von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. WieLBS Research mitteilt, sei der Wohnungsbau damit quantitativ auf demrichtigen Weg, um perspektivisch die Wohnungsmarktsituation zuentspannen. Allerdings sei er noch weit entfernt vom tatsächlichenNeubaubedarf, der auf 350.000 bis 400.000 Wohnungen pro Jahrgeschätzt wird. Dass Deutschland bei der Bautätigkeit noch "Luft nachoben" habe, verdeutliche auch der Blick über die Grenzen.Wie LBS Research auf der Grundlage aktueller statistischer Datenund Informationen von Euroconstruct (ein europäisches Forschungs- undBeratungsnetzwerk) mitteilt, liegt Deutschland mit einerFertigstellungsquote von 3,2 Wohnungen pro 1.000 Einwohner nunmehr imeuropäischen Mittelfeld der 19 Euroconstruct-Länder. Viele Jahrebildete die Bundesrepublik mit einer Quote von unter 2 dasSchlusslicht in Europa.Wie die LBS-Experten hervorheben, zeige der Blick über dieGrenzen, dass in vielen europäischen Ländern - bezogen auf dieBevölkerungszahl - immer noch deutlich mehr gebaut wird als in derwirtschaftsstärksten Volkswirtschaft Europas. So lag 2016 dieWohnungsbauintensität in Polen und Belgien fast um ein Drittel, inFrankreich und Schweden um fast zwei Drittel und in der Schweiz undNorwegen um das Doppelte höher als hierzulande. Drei Wohnungen pro1.000 Einwohner und mehr seien eher als "normal" einzustufen, wie z.B. auch in den Niederlanden, das Deutschland mit einer Quote von 3,7weiterhin übertrifft, so die Experten der LBS.Leicht unter der "Norm" mit einer Wohnungsbauintensität zwischen2,9 und 2,5 liegen Irland, die Slowakei, Dänemark und Großbritannien.Dies reiche dort jedoch aus, um den Ersatzbedarf zu decken und denWohnungsbestand nicht allzu sehr altern zu lassen. Deutlich wenigerals 2 Wohnungen pro 1.000 Einwohner wurden in den von der Finanz- undStaatsschuldenkrise besonders betroffenen Ländern Italien und Spanienfertiggestellt. Das Schlusslicht bildete 2016 Portugal mit einerQuote von 0,6.Traditionell wagen nach Informationen von LBS Research dieForscher zugleich einen Blick in die Zukunft. Nach dieser Prognosedürften 2017 die Neubauzahlen (einschließlich genehmigungspflichtigeUm- und Ausbauten und neu errichtete Wohnungen in Nichtwohngebäuden)hierzulande weiter ansteigen, und zwar um 13 Prozent auf 315.000 neugebaute Wohnungen. Nach der Prognose der Bauexperten desifo-Instituts (es vertritt Deutschland bei "Euroconstruct") würde dieQuote damit leicht auf 3,3 fertiggestellte Wohnungen pro 1.000Einwohner steigen. Am europäischen Ranking würde dies allerdingszunächst nichts ändern: Deutschland würde auch weiterhin nur einePosition im Mittelfeld einnehmen, da sich nach der Prognose diemeisten Länder im oberen Feld bezüglich ihrer Bauintensität ebenfallsverbessern. Besonders hohe Fertigstellungsquoten mit Werten über 6sagen die Euroconstruct-Experten für die Länder Schweden, Schweiz undNorwegen voraus.Besonders kräftig fällt laut Aussage von LBS Research dabei derAnstieg der Wohnungsfertigstellungen für Schweden aus, das aus einerPosition im Mittelfeld (mit einer Quote von nur 2,8 Wohnungen pro1.000 Einwohner im Jahr 2013), bereits 2016 ins obere Drittelvorrückte (mit einer Quote von 5,3) und sich 2017 mit einerBauintensität von 6,5 an die Spitze des Rankings katapultieren soll.In Schweden, so die Erklärung der Immobilienexperten, hätten niedrigeZinsen, eine hohe Wohnraumnachfrage - auch aufgrund einer steigendenZuwanderung - sowie steigende Einkommen zu einer spürbaren Belebungder Bautätigkeit geführt. Hinzu käme die Umsetzung wichtigerReformen. So seien beispielsweise die Genehmigungsverfahrenbeschleunigt, regionale Auflagen zurückgestutzt und derMietwohnungsmarkt schrittweise dereguliert worden, so dass sich dieAnreize für den Wohnungsbau deutlich verbesserten.In Deutschland gibt es bezüglich der Nachfragesituation und derRahmenbedingungen zwar eine ähnliche Ausgangslage. Allerdingsbestehen nach Einschätzung der LBS-Experten hierzulande immer noch zuviele Hemmnisse, die den Wohnungsneubau bremsen. Dazu gehören hoheBaukosten aufgrund vieler Vorschriften und Auflagen, einezurückhaltende Baulandausweisung und eine in der Bevölkerung fehlendeAkzeptanz für die Entwicklung neuer großer Wohngebiete. Für privateErwerber komme hinzu, dass sie sich aufgrund gestiegener Preise inBallungsräumen häufig kein Wohneigentum mehr leisten können.Gleichzeitig habe sich der Staat aus der Wohneigentumsförderungzurückgezogen und Belastungen, etwa bei der Grunderwerbsteuer,erhöht.