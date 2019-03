Wohnungskonzern Grand City Properties peilt 2019 operativ mehr Gewinn ein

Weitere Suchergebnisse zu "Grand City Properties":

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Wohnungsvermieter Grand City Properties will im laufenden Jahr beim operativen Gewinn weiter zulegen.



Davon sollen auch die Aktionäre profitieren.

2019 soll das operative Ergebnis FFO 1 (Funds from Operations) auf 211 bis 213 Millionen Euro steigen, teilte die im MDax notierte Gesellschaft am Montag in Luxemburg mit. Im Vorjahr steigerte Grand City Properties das operative Ergebnis um 11 Prozent auf 198 Millionen Euro. Die Dividende soll aufgrund des geplanten Gewinnplus dann auf 0,82 bis 0,83 Euro je Aktie zulegen. Für 2018 will das Unternehmen den Aktionären je Anteilsschein 0,77 Euro zahlen./mne/mis