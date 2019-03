Wohnungsknappheit endlich bekämpfen, auch mit alternativen Maßnahmen für Entlastung sorgen

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Anlässlich der gestern veröffentlichten Studie derHans-Böckler-Stiftung zur Wohnungsnot in Großstädten [1] erklärtSebastian Alscher, Bundesvorsitzender der Piratenpartei Deutschland:"Jahr für Jahr wiederholen sich die Nachrichten über dieMangelware Wohnraum. Trotzdem fehlen insbesondere für Haushalte mitniedrigem Einkommen immer noch 1,9 Millionen günstige Wohnungen inden Großstädten. Und das, wo eine Offensive der Bundesregierung dieandere zu jagen scheint.Dringend muss ein größeres Angebot an bezahlbarem Wohnraumgeschaffen werden, sozialer Wohnungsbau muss gestärkt werden. Es wirdZeit, dass den Ankündigungen auch Ergebnisse folgen.Gleichzeitig gilt es aber auch alternative Maßnahmen zu ergreifen,um die Großstädte zu entlasten. Mit einer Stärkung der Infrastrukturauch außerhalb der Großstädte können diese Regionen aufgewertetwerden. Der Breitbandausbau kann beispielsweise dazu beitragen, dassdurch mehr Heimarbeitsplätze Menschen nicht mehr in der Nähe desUnternehmens im Ballungszentrum wohnen müssen."Die Piratenpartei steht für die Förderung von bezahlbarem Wohnraumin Städten und Regionen. Insbesondere durch den Ausbau desöffentlichen Nahverkehrs und des Glasfasernetzes soll, in denStädten, aber auch auf dem Land, gesellschaftliche Teilhabe durchMobilität und Internetzugang geschaffen werden.Quellen/Fußnoten: [1] https://www.boeckler.de/117819_119134.htmPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell