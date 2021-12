Wohnungskauf für junge Familien - So muss der Traum vom Eigenheim nicht bis ins hohe Alter warten

Limburg (ots) -Endlich mehr Platz! Die Aussicht, nicht mehr Miete zahlen zu müssen und möglichst viele Gestaltungsfreiräume: Das wünschen sich vor allem junge Familien mit Kindern. Mit dem Kauf einer Eigentumswohnung kann dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Dabei gilt es jedoch, einige wichtige Dinge zu beachten.Wer in den eigenen vier Wänden wohnt, genießt auf lange Sicht einige Vorteile - das gilt auch für Familien. Junge Eltern mit Kindern, die sich den Traum vom Eigenheim nicht durch den Bau oder Kauf eines Hauses erfüllen möchten, finden im Erwerb einer Eigentumswohnung eine attraktive Alternative und lohnende Investition in die Zukunft. Der Wohnungskauf bietet nicht nur die Möglichkeit, Vermögen aufzubauen, sondern später im Alter auch mietfrei leben oder die Eigentumswohnung an die Kinder vererben zu können. Bei der Suche nach einer geeigneten Immobilie ist die AMADEUS Group ein erfahrener und zuverlässiger Partner und weiß, worauf es beim Immobilienkauf ankommt.Welche Möglichkeiten der Finanzierung gibt es?Familien mit Kindern, die eine Eigentumswohnung kaufen möchten, stehen zunächst oftmals vor der Frage, wie sich diese finanzieren lässt. Angesichts der nach wie vor niedrigen Zinsen für Immobilienkredite ist eine Immobilienfinanzierung eine geeignete Option, die als Annuitäten- oder Volltilgerdarlehen möglich ist. Dabei empfiehlt es sich in der Regel, dass Kreditnehmer mindestens die Kaufnebenkosten des Kaufpreises aus Eigenkapital leisten. Junge Familien, die kaum Möglichkeiten hatten, Ersparnisse aufzubauen, können Förderungen beantragen, die bei einigen Banken als Eigenkapital zählen. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet mit dem Wohneigentumsprogramm 124 einen Kredit von bis zu 100.000 Euro ab einem effektiven Jahreszins von 0,75 Prozent. Des Weiteren können Familien frühzeitig über einen Bausparvertrag Eigenkapital für eine spätere Baufinanzierung ansparen. Als führendes Bauträgerunternehmen im Rhein-Main-Gebiet bietet die AMADEUS Group einen umfassenden Service und tritt nicht nur als Verkäufer von Eigentumswohnungen auf, sondern informiert ab der ersten Anfrage auch über die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten, die junge Familien haben. Junge Familien profitieren dabei durch die langjährigen Kontakte der AMADEUS Group zu deutschen Bankinstituten und erhalten attraktive Sonderkonditionen zur Finanzierung ihrer Immobilie.Darauf sollten Familien bei der Wahl der Eigentumswohnung achtenEntscheidend ist jedoch nicht nur die Finanzierung, sondern auch die Wahl einer geeigneten bis hin zur perfekten Wohnung - das betrifft insbesondere die Lage. Denn je nachdem, wo das Wohnhaus steht, kann der Immobilienpreis stark variieren und deutlich höher ausfallen, sodass schon kleinere Wohnungen mit enormen Kosten verbunden sein können. Aber gerade Familien benötigen viel Platz für die Entfaltung und sind auf größere Wohnungen mit mehreren Zimmern angewiesen. Stadtwohnungen punkten mit kurzen Wegen zu Arbeitsplatz, Einkaufs- oder Freizeitmöglichkeiten. Da sie besonders nachgefragt sind, sind sie aber auch teuer. Eigentumswohnungen auf dem Land sind zwar kostengünstiger und zeichnen sich durch ihre direkte Nähe zur Natur aus, aber die Infrastruktur ist häufig schlechter. Das kann sich langfristig nachteilig auf den Wert der Immobilie auswirken, sollte sich die Attraktivität der Lage nicht bessern. "Vororte im Speckgürtel von Ballungszentren können für junge Familien mit Kindern eine willkommene Alternative sein, wobei die Preisentwicklung und das Interesse an Immobilien in dieser Umgebung auf lange Sicht entscheidend sind", erklärt Volker Deifel, Geschäftsführer der AMADEUS Group.Eine wichtige Rolle spielen ebenfalls die individuellen Bedürfnisse der jungen Familien, wie die direkte Nähe zur Natur oder die Erreichbarkeit von Arbeitsort, Kindergarten, Ärzten und Geschäften. Nicht zuletzt ist die Wohnung selbst mit Bedacht zu wählen. Eine Wohnanlage, die nur von Senioren bewohnt wird, ist sicher nicht die richtige Wahl. Ideal sind dagegen Wohngebäude, in denen bereits Eltern mit Kindern wohnen. Zudem machen junge Familien mit einer Erdgeschosswohnung nichts falsch: So müssen sie weder Einkäufe noch Spielzeug oder Babyschale viele Stufen hinauftragen. Ein Entscheidungskriterium kann zudem ein Kinderwagenstellplatz im Gebäude sowie ein zum Haus gehörender Autoparkplatz sein. Darüber hinaus sollte die Wohnung praktisch geschnitten sein, ohne Platz zu verschwenden. Vor allem für Familien mit mehreren Kindern zählt jeder Quadratmeter und eine offene Wohnküche kann ebenso sinnvoll sein wie ein Gäste-WC.Amadeus unterstützt junge Familien beim WohnungskaufAufgrund ihrer 30-jährigen Erfahrungen in der Immobilienbranche kennt die AMADEUS Group die Bedürfnisse von jungen Familien. Sie hat bereits zahlreiche Wohnbauprojekte in der Umgebung von Frankfurt am Main realisiert, die den Ansprüchen von Eltern mit Kindern hinsichtlich Mobilität und Flexibilität gerecht werden. Sie weiß, worauf es beim Kauf einer Eigentumswohnung ankommt. Darum unterstützt AMADEUS junge Familien dabei, endlich ihren Traum von der eigenen Immobilie zu verwirklichen. Über die AMADEUS GroupDie AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.