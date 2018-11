Wohnungskauf in Berlin: Die Bezirke im Vergleich / Standardpreis liegt bei knapp 4.000 Euro pro Quadratmeter (FOTO)

Berlin (ots) -Berlins Bevölkerung wächst, und das wirkt sich auch auf dieWohnungspreise aus: Gebrauchte Eigentumswohnungen sind in denvergangenen drei Jahren in allen Bezirken deutlich teurer geworden.Seit 2015 betrug die jährliche Steigerung berlinweit 12,4 Prozent.Aktuell erreicht der mittlere Angebotspreis in der Hauptstadt 3.975Euro pro Quadratmeter.Die neuesten Preisdaten für das dritte Quartal 2018 hat jetzt dieLBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover (LBS Nord)veröffentlicht. Für den LBS-Kaufpreisspiegel wertet das BerlinerForschungsinstitut empirica die Verkaufsangebote in den BerlinerTageszeitungen und in Online-Portalen aus.In Mitte bleibt es am teuerstenDie höchsten Preise in Berlin müssen Wohnungskäufer im BezirkMitte bezahlen. Hier wird jede zweite gebrauchte Eigentumswohnung fürmindestens 4.830 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche angeboten. Beieinem Standardpreis von rund 325.000 Euro muss ein durchschnittlicherBerliner Haushalt rund zehn Jahresnettoeinkommen für den Kaufaufbringen. Wohnungen im gehobenen Segment kosten in Mitte mindestens6.231 Euro pro Quadratmeter.Angebotspreise über dem Berliner Durchschnitt werden auch in denBezirken Charlottenburg-Wilmersdorf (4.659 Euro/qm),Friedrichshain-Kreuzberg (4.443 Euro/qm) und Pankow (4.074 Euro/qm)verlangt. Vergleichsweise teuer sind dabei vor allem Objekte inCharlottenburg-Wilmersdorf mit einem typischen Preis von rund 400.000Euro. Der Wohnungskauf schlägt dadurch sogar mit zwölfJahresnettoeinkommen zu Buche. Allerdings sind hier die Wohnungen mitdurchschnittlich 100 Quadratmetern Wohnfläche deutlich größer als inden anderen Bezirken.Preise in Berlin haben weiter zugelegtIn ganz Berlin haben sich gebrauchte Eigentumswohnungen in denvergangenen drei Jahren erheblich verteuert: Seit 2015 haben diePreise durchschnittlich um 12,4 Prozent pro Jahr zugelegt. Diehöchsten Preissteigerungen gab es in Lichtenberg. Hier verteuertensich Wohnungen um 27,5 Prozent pro Jahr. In Spandau (+ 18,4 %),Tempelhof-Schöneberg (+ 15,9 %), Neukölln (+ 14,9 %) undReinickendorf (+ 14,5 %) lagen die jährlichen Preissteigerungenebenfalls über dem Berliner Durchschnitt. Etwas moderater stiegen diePreise in Friedrichshain-Kreuzberg (+ 9,9 %), Steglitz-Zehlendorf (+10,4 %) und Mitte (+ 11,4 %).Die günstigsten gebrauchten Eigentumswohnungen finden sich inMarzahn-Hellersdorf. Der typische Angebotspreis liegt hier bei 2.344Euro pro Quadratmeter. Für den Kauf einer gebrauchtenEigentumswohnung muss ein Haushalt in diesem Bezirk rund fünfeinhalbJahresnettoeinkommen aufbringen. Besonders preisgünstige Objekte sindsogar zu Quadratmeterpreisen von 2.000 Euro und weniger zu haben.Für alle, die sich für Immobilienpreise interessieren, bietet dieLBS Immobilien GmbH NordWest seit Kurzem im Internet einen neuenService an: Unterhttps://www.lbsi-nordwest.de/Leistungen/Immobilienbewertung könnenInteressenten jetzt Immobilien mit ein paar Klicks selbst bewerten.Basis ist eine detaillierte Wohnlagenkarte, da vor allem die Lageausschlaggebend für den Wert ist.Kaufen statt mieten kann sich lohnenDie Experten von empirica haben auch berechnet, wo es in Berlingünstiger sein kann, eine Wohnung zu kaufen statt sie zu mieten. Dazuverglichen sie die Finanzierung einer Eigentumswohnung mit 25 ProzentEigenkapital und einer Finanzierungsbelastung von fünf Prozent (zweiProzent Zins und drei Prozent Tilgung) mit den monatlichenMietkosten. Berücksichtigt wurden Wohnungen zwischen 60 und 80Quadratmeter Wohnfläche.Die Berechnung ergab, dass ein Wohnungskauf trotz gestiegenerPreise in drei Bezirken günstiger ist als die Miete für einevergleichbare Wohnung. Am meisten sparen Käufer in Treptow-Köpenick.Bei einem Wohnungspreis von 186.250 Euro liegt der monatliche Vorteilim Vergleich zur Miete bei 44 Euro. In Marzahn-Hellersdorf beträgtdie monatliche Ersparnis gegenüber der Miete 38 Euro. Und in Spandausparen Käufer immerhin auch noch monatlich 14 Euro im Vergleich zuMietern.In anderen Bezirken wie Neukölln oder Reinickendorf liegt diemonatliche Belastung beim Kauf nur um wenige Euro über derMietzahlung, so dass sich ein Wohnungskauf in Einzelfällen ebenfallslohnen kann."Selbst wenn die Anfangsbelastung von frisch gebackenenWohneigentümern höher als die Wohnkosten vergleichbarerMieterhaushalte ausfällt - auf längere Sicht sieht das Bild andersaus. Laut einer anderen Untersuchung von empirica sinken beiEigentümern die Ausgaben fürs Wohnen kontinuierlich, während Mieterhäufig mit steigenden Wohnkosten konfrontiert sind. Im Alter, wenndie Immobilie schuldenfrei ist, muss der Wohneigentümer nur nochjeden sechsten Euro fürs Wohnen ausgeben, der Mieter fast jedendritten Euro", erklärt LBS-Vorstandsvorsitzender Dr. Rüdiger Kamp.