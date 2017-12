Wohnungskäufer benötigen mehr Rechtssicherheit

Berlin (ots) - Wohnungskäufer können heutzutage keinenrechtssicheren Vertrag mit einem Bauträger abschließen. Daraufverweist die Verbaucherschutzorganisation Bauherren-Schutzbund e.V.(BSB). Vor allem die unzureichende finanzielle Absicherung imInsolvenzfall des Bauträgers benachteiligt Bauherren. Der Apell vorden anstehenden Sondierungsgesprächen zwischen Union und SPD isteindeutig: Das Bauträgervertragsrecht muss in einen möglichenKoalitionsvertrag als Arbeitsfeld aufgenommen werden.Bauträgergeschäft in Zukunft noch wichtigerNach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden allein 2016knapp 100.000 Wohnungen durch Bauträger errichtet. Für die kommendenJahre kann davon ausgegangen werden, dass die Zahlen weiteransteigen. Das Bauträgergeschäft wird eine entscheidende Rollespielen, um der Wohnungsknappheit in städtischen Ballungsgebietenentgegenzuwirken. Angesichts der Relevanz der Verbrauchergruppefordert Florian Becker, Geschäftsführer des Bauherren-Schutzbunde.V., bestehende Gesetzeslücken zu schließen: "Private Bauherreninvestieren jährlich ca. 3,7 Milliarden Euro in den Wohnungskauf vomBauträger. Dem gegenüber steht eine lückenhafte Rechtslage bei diesenGeschäften. Eine Überarbeitung der gesetzlichen Grundlagen istdringend notwendig", so der Verbraucherschützer.Käufer benötigen mehr SicherheitProbleme treten besonders im Insolvenzfall auf. Kauft einVerbraucher eine Wohnung vom Bauträger, bezahlt er für Eigentum, daszunächst auf dem Grundstück eines anderen, nämlich dem desBauträgers, entsteht. Erst mit Fertigstellung bekommt der Bauherrseine Wohneinheit übergeben. Geht der Bauträger während der BauphasePleite, drohen Bauherren lange und teure Rechtsstreite. Der Käuferkommt nach aktueller Rechtslage kaum aus seinem Vertrag. DieFortsetzung des Bauvorhabens in Eigenregie ist schwer möglich, dasich hierfür alle Käufer einig sein müssten. Ein Recht aufRückabwicklung des Vertrags und eine ausreichende finanzielleAbsicherung des Käufers sind nicht vorhanden.Baubranche, Wissenschaft und Interessenvertreter fordernÄnderungenIm Herbst dieses Jahres hatte der Bauherren-Schutzbund e.V. einrechtspolitisches Fachforum zum Thema Bauträgervertragsrechtabgehalten. Die teilnehmenden Vertreter aus der Baubranche,Wissenschaft und Rechtsprechung kamen übereinstimmend zu dem Schluss,dass der Gesetzgeber hier dringend nachbessern muss. Der BSB fordertdeshalb, dass das lückenhafte Bauträgerrecht auf die politischeAgenda gesetzt und in einem Koalitionsvertrag berücksichtigt werdenmuss.Zu den Ergebnissen des Rechtspolitischen ForumBauträgervertragsrecht: http://ots.de/2qziCPressekontakt:Erik StangePresse- und MedienreferentBauherren-Schutzbund e.V.Brückenstraße 610179 Berlin030 400 339 502stange@bsb-ev.dewww.bsb-ev.deOriginal-Content von: Bauherren-Schutzbund e.V., übermittelt durch news aktuell