Wohnungsbestand Ende 2018: 42,2 Millionen Wohnungen / Steigerung um 0,6 % oder 267 000 Wohnungen gegenüber 2017

Wiesbaden (ots) - Ende 2018 gab es in Deutschland 42,2 MillionenWohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg der Wohnungsbestand imVergleich zum Vorjahr um 0,6 % oder 267 000 Wohnungen. Im Vergleichzum Jahr 2010 erhöhte sich der Wohnungsbestand um 4,3 %beziehungsweise 1,8 Millionen Wohnungen. Somit kamen Ende 2018 auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner 509 Wohnungen und damit 14 Wohnungenmehr als acht Jahre zuvor (2010: 495 Wohnungen je 1 000Einwohner/-innen).Durchschnittswohnung 91,8 Quadratmeter großDie Wohnfläche des Wohnungsbestandes belief sich Ende 2018 aufinsgesamt knapp 3,9 Milliarden Quadratmeter (m2). Damit vergrößertesie sich gegenüber dem Jahr 2010 um 5,4 %. Die Wohnfläche je Wohnungbetrug Ende 2018 durchschnittlich 91,8 m2, die Wohnfläche jeEinwohnerin und Einwohner 46,7 m2. Damit haben sich die Wohnfläche jeWohnung seit dem Jahr 2010 um 0,9 m2 und die Wohnfläche jeEinwohnerin und Einwohner um 1,7 m2 erhöht.Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zur Fortschreibung desWohngebäude- und Wohnungsbestandes können über die Tabellen 31231 inder Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.