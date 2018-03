Wohnungsbaugenehmigungen 2017: Das hohe Genehmigungsniveau im Bereich der Mehrfamilienhäuser konnte gehalten werden. Enttäuschende Entwicklung bei den Ein- und Zweifamilienhäusern.

Berlin (ots) - Mit knapp 173.000 genehmigten Neubauwohnungen inMehrfamilienhäusern konnte das hohe Niveau des Vorjahres 2017gehalten werden. Damit wurden drei Mal so viele Genehmigungen erteiltwie zum Tiefpunkt im Jahr 2008. In den sieben A-Städten sind dieGenehmigungen 2017 sogar um 12,6 % gestiegen. Dies sei angesichts derWohnungsknappheit insbesondere in Ballungsgebieten eine erfreulicheEntwicklung, kommentierte der Hauptverband der Deutschen Bauindustrieheute in Berlin die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes.Er sieht sich damit in seiner Umsatzprognose für den Wohnungsbau 2018zur Jahresauftaktpressekonferenz von nominal 3,5 % bestätigt. Trotzdes Rückgangs der gesamten Baugenehmigungen von 7,3 % auf 348.128Wohnungen könne das Umsatzplus sogar noch höher ausfallen.Schließlich werde der Genehmigungsüberhang von etwa 400.000 Wohnungendie Produktion noch einige Zeit tragen.Der Rückgang der gesamten Wohnungsbaugenehmigungen sei zum einenauf die schlechte Entwicklung bei den Ein- und Zweifamilienhäusernzurückzuführen, deren Neubaugenehmigungen nur noch bei 113.000 unddamit um 4,5 % unter dem Vorjahresniveau lagen. Hierfür seien nachEinschätzung des HDB Baulandengpässe und der Mangel anPlanungskapazitäten in den Kommunalverwaltungen maßgeblichverantwortlich. Er appelliere daher an die Kommunen, nebenausreichendem und bezahlbarem Bauland auch genügend Personal zurVerfügung zu stellen. Ansonsten würde der von der Bundesregierunggeschätzte jährliche Bedarf von mindestens 350.000 fertiggestelltenWohnungen verfehlt.Zum anderen sei für den Rückgang aber auch ein Sondereffektverantwortlich. Die Genehmigungen von Wohnungen in Wohnheimen - zudenen auch Flüchtlingsunterkünfte zählten - seien 2017 wegen desabnehmenden Bedarfs um 10.500 Einheiten bzw. 41 % zurückgegangen,nach einem Plus von über 100 % in 2016.Hinzu komme der Vorzieheffekt durch die Verschärfung derEnergieeinsparverordnung. Viele Bauherren hätten noch deren altenRegelungen nutzen wollen. Die Genehmigungen hätten daraufhin 2016 einzweistelliges Genehmigungsplus und damit den höchsten Stand seit 1999erreicht.Alle Angaben und Berechnungen beruhen auf Daten des StatistischenBundesamtes. Auch im Internet abrufbar: www.bauindustrie.dePressekontakt:Ansprechpartner: Dr. Heiko StiepelmannFunktion: Leiter Kommunikation / PressesprecherTel: 030 - 21286 140, Fax: 030 - 21286 189E-Mail: Heiko.Stiepelmann@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell