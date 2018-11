Wohnungen und Häuser am Meer und in Städten immer teurer

KIEL (dpa-AFX) - Die Preise für Häuser und Wohnungen an den Küsten, auf den Inseln und in den größeren Städten Schleswig-Holsteins steigen weiter.



Das geht aus dem Immobilienatlas hervor, den die LBS Bausparkasse am Dienstag in Kiel vorgestellt hat. Spitzenreiter blieb auch im vergangenen Jahr mit großem Abstand die Insel Sylt. Aber auch auf Amrum, Föhr, in St. Peter-Ording, an der Lübecker Bucht, am Hamburger Rand sowie in den Innenstädten von Lübeck und Kiel werden zum Teil sehr hohe Preise gezahlt. "Wir erwarten, dass der Kaufboom und die Nachfrage ungebrochen bleiben", sagte der Geschäftsführer der LBS Immobilien GmbH, Wolfgang Ullrich./wsz/DP/tos