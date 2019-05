"Wohnraumoffensive Münsterland" stellt am 13. Mai Wohnungsbedarf bis 2035 vor / Live-Streaming ab 14 Uhr unter www.lbs-presse.nrw/wohnungsbedarf-muensterland/live

Münster (ots) - (LBS). Die neu gegründete "WohnraumoffensiveMünsterland" veranstaltet an diesem Montag (13. Mai) ab 14 Uhr den 1.Münsterländer Wohnungsgipfel in der LBS West. Erstmals wird hier derWohnungsbedarf des gesamten Münsterlandes bis 2035 dargestellt - undzwar sowohl auf Ebene der vier Kreise wie für jede der 67 einzelnenKommunen.Ein zentrales Ergebnis: die aktuelle Wohnungslücke beträgt 13.000Wohnungen, davon allein 3.000 in der Stadt Münster. Wird diese nichtin absehbarer Zeit geschlossen, droht akuter Fachkräftemangel unddamit eine Beeinträchtigung der heute beachtlichen Wirtschaftskraftder Region.Auf der Veranstaltung werden zunächst dieMarktforschungsergebnisse vorgestellt (ab 14 Uhr) und anschließenddurch eine Expertenrunde diskutiert (ab ca. 15 Uhr). DieVeranstaltung wird unterwww.lbs-presse.nrw/wohnungsbedarf-muensterland/live im Internetübertragen, einen Zusammenschnitt gibt es anschließend unterwww.lbs-presse.nrw/wohnungsbedarf-muensterland/video.Pressekontakt:Dr. Christian SchröderTel. 0251 / 412-5125 o. Handy 0171 / 76 110 93christian.schroeder@lbswest.deOriginal-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuell