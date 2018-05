Wohnraumnot treibt Gewinn bei Deutsche Wohnen in die Höhe

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen SE":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat dank steigender Mieten aufgrund einer anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum in Ballungszentren zum Jahresstart deutlich mehr verdient.



Das operative Ergebnis (Funds from Operations I, FFO I) legte im Jahresvergleich um knapp 9 Prozent auf 123,1 Millionen Euro zu, wie das MDax -Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Unter dem Strich blieben 103,4 Millionen Euro als Gewinn hängen, mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor.