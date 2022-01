Gelsenkirchen/Dortmund (ots) -VIVAWEST plant in Dortmund das Wohnquartier der Zukunft. Das Projekt "Bergmannsgrün" im Stadtteil Huckarde soll zeigen, wie unter Beteiligung der Mieter neuer und bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird und wie Klimaschutz und das Wohnen in der Zukunft Hand in Hand gehen können. Das Modellquartier "Bergmannsgrün" gibt Antworten auf die Frage "Wie wollen wir morgen leben?", die auch im Kontext der Internationalen Gartenausstellung 2027 (IGA) gestellt wird.In das auf fünf Jahre angelegte Projekt investiert das Gelsenkirchener Wohnungsunternehmen über 100 Millionen Euro."Wir arbeiten intensiv daran, bis 2045 in Deutschland einen klimaneutralen Gebäudebestand zu schaffen. VIVAWEST investiert in das Modellquartier "Bergmannsgrün" mehr als 100 Millionen Euro und möchte damit demonstrieren, wie die Vereinbarkeit von Klimaschutz durch regenerative Energie- und Wärmeversorgung sowie neuem und bezahlbaren Wohnraum gelingen kann", sagt Uwe Eichner, Vorsitzender der VIVAWEST-Geschäftsführung. "Bei der Stadt Dortmund möchten wir uns bereits für die Unterstützung in der Planungsphase bedanken", so Eichner.Das VIVAWEST-Quartier im Dortmunder Westen besteht aus insgesamt 384 Wohnungen. Davon werden 266 Wohnungen in die baulichen Maßnahmen einbezogen. Im Einzelnen handelt es sich um Wohnungen in den Straßen Walkmühlenweg, Thielenstraße, Brunshollweg und Pothmorgenweg. Hier sollen durch Neubau und energetische Modernisierungsmaßnahmen sowie Dachaufstockungen 408 moderne, senioren- und familiengerechte sowie energieeffiziente Wohnungen entstehen. Rund 30 Prozent der barrierearmen Neubauwohnungen sollen öffentlich gefördert errichtet werden.Im ersten Bauabschnitt sollen ab August diesen Jahres die ersten energetischen Modernisierungsmaßnahmen und Dachaufstockungen beginnen. Für den geplanten Neubau von 235 Wohnungen im zweiten Bauabschnitt ist zunächst der Abbruch von 144 Wohnungen erforderlich. Die Arbeiten sollen frühestens im Dezember 2022 starten. Die betroffenen Mieter sind informiert worden und werden bei der Suche nach einer neuen Wohnung aktiv unterstützt. Während der gesamten Projektphase stehen den Mietern persönliche Ansprechpartner zur Verfügung. Die Kosten für den Umzug wird VIVAWEST ebenfalls übernehmen."Wir möchten ein Quartier schaffen, das den wachsenden Bedarf nach familien- und seniorengerechtem Wohnen für alle Einkommensgruppen in Dortmund deckt. Mit Modernisierungen allein ist das nicht zu leisten. Deshalb haben wir uns entschieden, einen Teil des Bestands abzubrechen, um dort zusätzlichen Wohnraum zu schaffen", erläutert VIVAWEST-Geschäftsführer Haluk Serhat.Neue Kindertagesstätte und ein QuartierscaféZusätzlich zu den Wohnungen errichtet VIVAWEST ein Quartierszentrum mit 44 Mikroappartements, rund 200 Parkplätzen und zahlreichen Zusatzleistungen wie beispielsweise Paketstation, E-Bike- und E-Scooterverleih, Carsharing oder Co-Working-Plätze. Außerdem ist eine Kindertagesstätte sowie ein Quartierscafé als Begegnungsstätte für die Bewohner und Ort für soziale und integrative Aktivitäten vorgesehen.Es ist geplant, das Quartier regenerativ durch eine Kombination aus Erdwärme und Photovoltaik mit Energie zu versorgen. Zudem soll ein Konzept zur ökologischen Wohnumfeldgestaltung zu mehr Artenvielfalt der Natur und Lebensqualität der Anwohner beitragen."Wir freuen uns, dass VIVAWEST ein so innovatives Projekt in Dortmund umsetzt und dabei bezahlbare Mieten und die Klimaziele gleichermaßen im Blick hat. Dortmund ist heute schon ein attraktiver Wohnort für alle Bevölkerungsgruppen. VIVAWEST leistet mit dem Projekt "Bergmannsgrün" einen wertvollen Beitrag für zukunftsweisendes Wohnen in unserer Stadt", sagt Thomas Westphal, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund.Ideale RahmenbedingungenDie Gebäude- und Mieterstruktur des Quartiers entspricht dem typischen Kernbestand von VIVAWEST und bietet deshalb ideale Rahmenbedingungen für das Modellquartier. Zudem liegt "Bergmannsgrün" in Huckarde und damit im Herzen des Dortmunder Zukunftsgartens der Internationalen Gartenausstellung 2027 (IGA). "Die internationale Strahlkraft der IGA 2027 bietet die Möglichkeit, einen besonderen Fokus auf die Aspekte Klimaschutz, Energieversorgung und ökologische Baustoffe zu legen", sagt Projektleiter Dr. Maurizio Lindemann, Fachbereichsleiter Zentrale Quartiersentwicklung von VIVAWEST. "Wir erhoffen uns aus dem Projekt Erkenntnisse, die wir bei weiteren Quartiersentwicklungen auf dem Weg zu einem klimaneutralen Gebäudebestand umsetzen können", so Lindemann weiter.In dem ganzheitlichen Konzept sollen die Mieter und Anwohner an der Neugestaltung ihres Quartiers beteiligt werden. "Mit der Beteiligung der Mieter haben wir bereits bei der Quartiersentwicklung rund um den Borsigplatz gute Erfahrungen gemacht", sagt Maurizio Lindemann. Unter anderem können Mieter ihre Ideen insbesondere hinsichtlich der Gestaltung des Wohnumfeldes in das Projekt mit einfließen lassen. Zudem hat VIVAWEST in der Siedlung ein Quartiersbüro eingerichtet. Dort stehen Mitarbeiter den Mietern und Nachbarn telefonisch oder persönlich für Fragen zur Verfügung.VIVAWEST lässt die Quartiersentwicklung "Bergmannsgrün" wissenschaftlich begleiten. Im Rahmen eines Forschungskolloquiums mit unterschiedlichen Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung sollen Handlungsfelder zum Thema "Quartier der Zukunft 2030+" in einem Reallabor ausgearbeitet und untersucht werden.VIVAWEST"Wohnen, wo das Herz schlägt." - Unsere Devise steht für unser größtes Anliegen: Alle Mieter sollen sich bei uns wohlfühlen. Als eines der führenden Wohnungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen bewirtschaftet VIVAWEST knapp 120.000 Wohnungen in circa 100 Kommunen an Rhein und Ruhr und gibt etwa 300.000 Menschen ein Zuhause.Unsere Immobilien-Dienstleistungsunternehmen erbringen Serviceleistungen rund um das Wohnen und gewährleisten so Sicherheit und Wohnqualität für unsere Kunden - vom Grünflächenmanagement über Handwerksdienstleistungen, Multimediaversorgung bis hin zu Mess- und Abrechnungsdiensten. Im Rahmen eines nachhaltigen Geschäftsmodells verbindet VIVAWEST ökonomische und ökologische Effizienz mit sozialer Verantwortung für Kunden, Mitarbeiter und die Region und bietet allen Einkommensgruppen der Bevölkerung guten Wohnraum in Lebens- und liebenswerten Quartieren.Pressekontakt:Vivawest Wohnen GmbHNordsternplatz 145899 Gelsenkircheninfo@vivawest.dewww.vivawest.deOriginal-Content von: Vivawest Wohnen GmbH, übermittelt durch news aktuell