Wohnquartier ASPELOHE in Norderstedt startet Vertrieb für weiteren Bauabschnitt

Hamburg (ots) - Direkt an der nördlichen Stadtgrenze Hamburgserrichtet PROJECT Immobilien ein energieeffizientes und nachhaltiggeplantes KfW-55-Wohnquartier mit 105 Wohneinheiten in sechsBauabschnitten. Am kommenden Wochenende startet der Verkauf für dieacht Einheiten im vierten Bauabschnitt.Bereits seit April 2016 befinden sich die ersten Wohneinheiten desinsgesamt 105 Eigentumswohnungen und Townhäuser umfassendenBauvorhabens "ASPELOHE" im Verkauf. Im neuesten Bauabschnitt stehenweitere sechs Townhäuser, eine 2-Zimmer-Gartenwohnung sowie einezweistöckige Maisonettewohnung zur Auswahl. Zeitgleich zumVerkaufsstart wurden auch die bestehenden Grundrisse der erstenbeiden Bauabschnitte der Nachfrage entsprechend optimiert. Insgesamtumfasst das aktuell verfügbare Angebot 3- bis 5-Zimmer-Townhäuser und2- bis 4-Zimmer-Eigentumswohnungen mit Garten, Balkon, Loggia oderDachterrasse. Die Wohnflächen reichen von circa 60 bis 125 m². Vieleder Wohnungen werden barrierefrei errichtet, ebenso wie derverkehrsberuhigte Platz im Quartierszentrum, der als Rückzugsort fürdie Bewohner dient.Zur gehobenen Ausstattung zählen Echtholzböden mitFußbodenheizung, Markensanitäranlagen und elektrische Jalousien. Inden Townhäusern des vierten Bauabschnitts ist zudem ein auf KNXbasierendes Smart Home System zur intelligenten Steuerung von Licht,Jalousien und Raumtemperatur enthalten. Bei der Energieerzeugunggreift "ASPELOHE" größtenteils auf eine umweltfreundlicheGeothermie-Anlage und Photovoltaik-Module auf den Dächern zurück.Durch die Lage des Wohnquartiers direkt an der Hamburger Grenzeprofitieren zukünftige Bewohner von einem hohen Naherholungswert,ohne auf das vielseitige Angebot der Hansestadt verzichten zu müssen.Die Innenstadt ist bereits nach einer halben Stunde erreicht und zumFlughafen sind es nur fünf Kilometer. Ausgedehnte Grünflächen in undum Norderstedt sowie mehrere Golfvereine und die Nähe zur Nordseebieten hingegen naturnahe Erholung im Alltag.Der Verkaufsstart erfolgt am 25. und 26. März 2017 von 12 bis 16Uhr im Info-Center im Brahmsweg/Ecke Aspelohe in 22848 Norderstedt.Weitere Informationen zu dieser Immobilie finden Sie unterwww.aspelohe-wohnen.deWeitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unterwww.project-immobilien.comPressematerial in Druckqualität zum kostenlosen Download:www.project-immobilien.com/_assets/presse/ASPELOHE.zipPressekontakt:Ines KilgensteinPROJECT Immobilien Wohnen AGKürschnershof 290403 NürnbergE-Mail: presse@project-immobilien.comTel.: 0911.51 971 20Fax: 0911.51 971 29www.project-immobilien.comOriginal-Content von: PROJECT Immobilien, übermittelt durch news aktuell