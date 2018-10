Wohnportfolio-Investmentmarkt belebt auch ohne Mega-Deals - Versicherungen und Pensionskassen mit bis dato höchstem Vermögensaufbau

Frankfurt (ots) - Es bleibt dabei. Der Megadeal von Vonovia ausdem ersten Quartal 2018 bestimmt das Transaktionsvolumen auf demdeutschen gewerblichen Wohninvestmentmarkt* nachhaltig. Mit 3,5 Mrd.Euro lag das Resultat im dritten Quartal deutlich unter dem Ergebniszu Jahresanfang (7,2 Mrd. Euro), aber auch unter dem des zweitenQuartals (4,1 Mrd. Euro).Summiert ergibt sich von Januar bis Ende September 2018 trotzdemein Transaktionsvolumen, das mit 14,9 Mrd. Euro (rund 103.000Wohnungen) die Vergleiche mit dem Vorjahr, dem Fünf- undZehnjahresschnitt nicht scheuen muss. Hier können jeweils Pluswertevon 37%, 27% sowie 81% notiert werden.Die Transaktion mit den meisten gehandelten Wohnungen (3.750) imdritten Quartal wurde durch die LEG NRW getätigt, die 3.750 Wohnungenim Ruhrgebiet erworben hat. Mit rund 900 Mio. Euro lag der Kaufpreisvon 3.600 Wohnungen durch einen dänischen Pensionsfonds allerdingshöher. Verkäufer war ein Fonds der Industria. "Auch andereinternationale Investoren suchen den Eintritt in den deutschenWohnungsmarkt, selbst um den Preis einer geringen Anfangsrendite", soDr. Konstantin Kortmann, Head of Residential Investment JLL Germany.Insgesamt bewegt sich der Anteil internationaler Investoren beistabilen 25 %. "Aufgrund der Internationalisierung des deutschenMarktes und der nach wie vor wenigen Investmentalternativen mitansprechendem Risiko-Rendite-Profil wird dieser Anteil sicherlichsteigen", so Kortmann. Neben den Dänen waren 2018 vor allemInvestoren aus den USA (700 Mio. Euro), Großbritannien (660) undFrankreich (470) aktiv. Bemerkenswert dabei: Das Interesseinternationaler Investoren am Mietwohnungsmarkt hierzulande legttrotz der steigenden Regulierungen auf dem deutschenWohninvestmentmarkt zu.Der nachhaltige Trend eines enormen Anlagedrucks auch fürinternationale Versicherungen und Pensionskassen wird deutlich. DieseAnlegergruppen sind im Immobilienmarkt nach wie vor strategischunterinvestiert und auslaufende langfristige Staatsanleihen müssenwiederum zu einer mindestens werterhaltenden Rendite reinvestiertwerden. "Der deutsche Wohnungsmarkt bietet aufgrund seiner stabilenCashflows und des hohen Mieterschutzes ideale Voraussetzungen fürdiese eher konservativ und langfristig orientierten Investoren", soKortmann.Diese Tendenz wird auch bei der Analyse des Auf- und Abbaus vonWohnimmobilienvermögen deutlich. Hier rangiert die Gruppe derVersicherungen/Pensionsfonds mit fast 2,5 Mrd. Euro Vermögensaufbau -dem höchsten seit 2005 - nach den börsennotierten Wohnungskonzernen(plus 4 Mrd. Euro) an zweiter Stelle. Darüber hinaus sind vieleVersorgungswerke über Spezialfonds im Markt investiert.Aufgrund der insgesamt hohen Nachfrage ziehen die Preise weiteran. Der mittlere Preis von Bestandsobjekten zeigt einen Zuwachs umweitere 20 % auf etwa 1.850 Euro/m². Bei den Projektentwicklungenwerden im Mittel sogar erstmals mehr als 4.000 Euro/m² erzielt undliegen damit um 5,4 % höher als 2017. "Allerdings könnte dasInteresse schnell wieder sinken, wenn Anlagealternativen in Form vonUS-Staatsanleihen wieder besser verzinst werden. Die dann geringereNachfrage nach Wohninvestments dürfte sich auch auf das Preisniveauauswirken und zwar unabhängig davon, dass der Nachfrageüberhang inden deutschen Großstädten nach Mietwohnungen weiter hoch ist.Regulierungen wären ein großes Investitionshindernis", betontKonstantin Kortmann.Konstantin Kortmann abschließend: Auch wenn auf demWohnportfolio-Investmentmarkt in den letzten drei Monaten keinegroßen Fusionen und Megadeals, nicht zuletzt aufgrund des hohenPreisniveaus, zu notieren sein werden, das Gesamtergebnis in 2018wird sich sehen lassen können. Mehr als 18 Mrd. Euro werdenmaßgeblich durch Portfoliobereinigungen und vorab verkaufteProjektentwicklungen erreicht. Zu beobachten ist auch ein steigendesInteresse an Mikroapartmentkomplexen.Pressekontakt:Dorothea Koch, Tel. 069 2003 1007, dorothea.koch@eu.jll.comOriginal-Content von: Jones Lang LaSalle SE (JLL), übermittelt durch news aktuell