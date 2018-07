Der Wohnmobilpreis-Index im Europavergleich: Hier sind die Mieten für Camper besonders günstig

Berlin (ots) - Norwegen mit fast 240 Euro pro Tag Spitzenreiterder teuersten Mietpreise Europas- Für die Deutschen lohnt es sich, ihren Wohnwagen im Heimatlandzu mieten- In den Niederlanden ist die Camper-Miete mit knapp 88 Euro proTag am kostengünstigstenDie Sommerferien haben in Deutschland bereits vielerorts begonnenund für viele Familien geht es ab in den Urlaub. Dabei wird oft inCampern, Wohnmobilen oder Caravans quer durch Europa gereist. Doch inwelchen europäischen Ländern können Urlauber bei der Tagesmiete fürdas Fahrzeug sparen und wo müssen sie tief in die Tasche greifen?Das Mieten von Wohnmobilen und Wohnwagen ist in den Niederlandenmit 88 Euro pro Tag am günstigsten. Das hat Campanda(www.campanda.de), die weltweit größte Online-Plattform zum Mietenund Vermieten von Wohnmobilen und Campern, in einer umfassendenStudie ermittelt. Im Rahmen der Studie wurde berechnet, wie hoch derdurchschnittliche Tagesmietpreis im europäischen Ländervergleich istund in welchen Reiseländern der Mietpreis im Vergleich zum Vorjahrbesonders teuer geworden ist.Besonders im Norden Europas wird die Reise mit dem CamperkostspieligDas Nordkap, gigantische Geysire oder malerische Fjorde: EinUrlaub in Norwegen klingt zwar verlockend, geht aber gewaltig an denGeldbeutel. Mit einem durchschnittlichen Tagesmietpreis für Campervon knapp 240 Euro führt die skandinavische Nation die Liste derteuersten Länder Europas an, gefolgt von Island mit einem Preis vongut 214 Euro und Finnland mit rund 168 Euro. Auch in derUrlaubsregion rund um Kroatien wird die Reise mit dem Wohnmobil miteinem Mietpreis von über 167 Euro pro Tag nicht gerade billig. Sollteeine Reise in den hohen Norden trotz der hohen Kosten bevorzugtwerden, bietet sich Schweden als günstigstes Urlaubsziel inSkandinavien an (knapp 164 Euro Miete pro Tag).Ein Urlaub in die Niederlande lohnt sich für Camping-BegeistertebesondersSparen können Camper in diesem Jahr vor allem im Land derWindmühlen, der Tulpen und des Käses: Mit einem Preis von rund 88Euro pro Tag ist die Niederlande Spitzenreiter der kostengünstigstenLänder Europas. Neben Sonne, Strand und Meer bieten auch diesüdeuropäischen Länder einen unschlagbaren Preis. Mit nur 110 EuroMiete pro Tag kann sich Portugal Platz zwei sichern. Auf Platz dreilandet die Türkei mit einem Preis von fast 114 Euro pro Tag vorSpanien mit 114,50 Euro.Auch Deutschland kann mit einem niedrigen Mietpreis vondurchschnittlich 116 Euro pro Tag punkten und liegt damit auf Platzfünf im europaweiten Vergleich. Damit konnte sich die Bundesrepubliknach Rang sechs im Vorjahr um einen Platz verbessern. Mit Frankreich(122,50 Euro pro Tag) und Italien (123) auf Platz sechs und siebenreihen sich zwei weitere beliebte Urlaubsdestinationen der Deutschenauf den vorderen Rängen ein.Belgien zieht Preise stark an, die Schweiz überzeugt mitKostensenkungMit der zunehmenden Begeisterung der Europäer am Campingurlaubsteigen auch die Kosten für Wohnmobile und Co. in nahezu allenLändern an. Die einzigen Ausnahmen bilden die Schweiz und derSpitzenreiter Niederlande: Hier können im Vergleich zum Vorjahr fastelf Euro bzw. 17 Euro pro Tag gespart werden. Den größtenPreisanstieg gab es wiederum in Norwegen mit über 61 Euro mehr proTag. Auch in Belgien sind die Preise stark gestiegen und liegen 2017knapp 59 Euro über dem Preis im Vorjahr. Auf Platz drei der größtenKostenanstiege landet Estland. Hier müssen Camper je Urlaubstag gut56 Euro mehr zahlen.Anders als noch 2016 ist der Tagesmietpreis in Deutschland aufüber hundert Euro gestiegen. Mit 116 Euro und damit 17 Euro mehr alsim Vorjahr muss auch in der Bundesrepublik tiefer in die Taschegegriffen werden.Die gesamte Analyse finden Sie auf Seite 16 der Campanda-Studie,die Sie hier abrufen können:https://www.campanda.de/magazin/die-campanda-studie/Über CampandaCampanda hat sich seit seiner Gründung 2013 zur weltweit größtenOnline-Plattform zum Mieten und Vermieten von Wohnmobilen und Campernentwickelt. Derzeit verfügt Campanda über mehr als 26.258 Fahrzeugein über 42 Ländern. Das Angebot reicht vom kompakten Kastenwagen bishin zum luxuriösen und vollintegrierten Premiumfahrzeug.Auf www.campanda.de haben Kunden die Möglichkeit, weltweitWohnmobile zu mieten sowie eigene Fahrzeuge zu vermieten. Campandaarbeitet mit einer Vielzahl kommerzieller Anbieter und privaterWohnmobilbesitzer zusammen. Auf einen Blick erhält der Nutzersämtliche Vakanzen mit Angaben zu Preis und Ausstattung derWohnmobile. Bei Interesse bucht der User direkt über Campanda dengewünschten Camper mit Bestpreisgarantie. Lokale Campanda-Webseitengibt es bisher in acht Ländern und in sechs Sprachen - Deutsch,Englisch (US/UK), Italienisch, Spanisch und Französisch.Privatvermieter können kostenlos ihr eigenes Wohnmobil aufhttps://www.campanda.de/wohnmobil-vermieten inserieren und so mitihrem Camper in der ungenutzten Zeit Geld hinzuverdienen.