Wohnkredit: Die günstige Alternative der KVB Finanz

Limburg (ots) - Eigenheimbesitzer, die ihr Eigenheim renovieren odermodernisieren möchten, profitieren mit einem Wohnkredit von günstigenKonditionen. Im Gegensatz zu einem Kredit mit Grundbucheintrag, ist einzweckgebundener Wohnkredit eine unkomplizierte Lösung, wenn das notwendigeKapital fehlt.Was ist ein Wohnkredit?Ein Wohnkredit ist ein Kredit für Immobilienbesitzer, die damit zu günstigenKonditionen ihr Haus oder ihre Eigentumswohnung modernisieren, umbauen oderrenovieren können. Auch für eine neue Einrichtung eignet sich dieseKreditoption, wenn die notwendigen Ersparnisse fehlen. Entspricht beispielsweisedie alte Küche mit Gasherd nicht mehr den heutigen Anforderungen, kann derKredit für die Anschaffung einer neuen Küche auf dem aktuellsten technischenStand genutzt werden.Bei einem Wohnkredit handelt es sich um einen klassischen Ratenkredit, denBanken ausschließlich wohnwirtschaftlich zweckgebunden an Hausbesitzer oderWohnungseigentümer vergeben. Aus diesem Grund ist ein Eigentumsnachweisgegenüber den Banken erforderlich. Die Zweckgebundenheit drückt sich ingünstigen Konditionen für die Kreditnehmer aus. Die Immobilie dient beiEigentümern in der Regel als Sicherheit und auch ein geregeltes Einkommen erhöhtdie Chance auf eine Bewilligung, da Banken so sichergehen, dass die Ratenpünktlich gezahlt werden.Welche Vorteile bieten Wohnkredite?Ob es sich um eine dringend notwendige Instandsetzung am Dach, neue Möbel fürdas Wohnzimmer oder eine Sanierung des Badezimmers handelt - ein Wohnkreditmacht diese Wünsche möglich. Der große Vorteil ist nicht nur die schnelleVerfügbarkeit, sondern auch, dass ein zweckgebundener Kredit zur Instandhaltungoder Aufwertung des Wohneigentums deutlich günstigere Konditionen bietet alszweckungebundene Kredite. Im Gegensatz zu einer Baufinanzierung, erlaubenWohnkredite auch ohne einen Grundbucheintrag, Arbeiten am Haus oder in derWohnung durchzuführen. So sparen Darlehensnehmer neben den günstigen Konditionengleich doppelt, da sich Kreditnehmer auch die Notarkosten sparen.Nicht zuletzt ist ein Wohnkredit auch im Vergleich zu Händlerkrediten dieempfehlenswerte Option. Egal, ob es sich um die Neuanschaffung vonBaumaterialien oder Möbel handelt, wer größere Einkäufe mit Bargeld zahlt,profitiert häufig von deutlichen Rabatten - ähnlich wie beim Autokauf. Außerdemwird nur ein einzelner Kredit benötigt, um in verschiedenen Geschäfteneinzukaufen. Die Experten der KVB Finanz raten grundsätzlich unbedingt vonLockangeboten mit einer Null-Prozent-Finanzierung ab, da die Gratiszinsen meistmit einem erhöhten Kaufpreis ausgeglichen werden.Aus diesen Gründen ist ein Wohnkredit die flexiblere und günstigere Option: Ohnebürokratische Hürden steht Kreditnehmern verhältnismäßig einfach derWunschbetrag bereits ab 1.500 bis 60.000 Euro für ihr Eigenheimprojekt zurVerfügung. Die Tilgung erfolgt nur bei einem Kreditgeber, ohne dass derÜberblick über die eigenen Finanzen verloren geht. Darüber hinaus besteht imFalle einer Sondertilgungsklausel die Möglichkeit, durch Sondertilgungen dieGesamtlaufzeit und damit auch die Zinsen zu verringern. Weihnachtsgeld, einGewinn oder eine Erbschaft können Anlasse sein, den Kredit schon eherzurückzuzahlen. Bei außerordentlichen Tilgungen kann eineVorfälligkeitsentschädigung in Höhe von einem Prozent der vorzeitigzurückgezahlten Summe anfallen. Eine gute Möglichkeit bei einem Notfall istaußerdem die Kreditoption, für eine bestimmte Zeit die Ratenzahlung pausieren zudürfen ohne dafür mit Gebühren bestraft zu werden.Hypothekenkredit vs. WohnkreditDie Begriffe Hypotheken- und Wohnkredit werden fälschlicherweise häufig synonymverwendet, obwohl es sich um zwei verschiedene Finanzierungsarten handelt. EinWohnkredit ähnelt vom Prinzip einem zweckgebundenen Autokredit, wogegen einHypothekenkredit ein besichertes Darlehen ist, bei dem die Immobilie als Pfanddient. Eine Hypothek bietet die Vorteile von niedrigen Zinssätzen und der freienVerfügbarkeit des geliehenen Geldes. Der große Nachteil ist allerdings, dassdiese immer in das Grundbuch eingetragen wird, was zusätzliche Kosten für denNotar und das Grundbuchamt verursacht. Ein Wohnkredit, bei dem keine Eintragungim Grundbuch vorgenommen werden muss, ist aufgrund der ebenfalls niedrigenZinsen und der Flexibilität in Bezug auf die Ratenhöhe bzw. Laufzeit undmöglichen Sondertilgungen oder Ratenpausen die bessere Wahl.Wohnkredite vergleichen mit der KVB FinanzDie Familie Kloetzel betont: "Ein Wohnkredit ist für viele eine attraktiveLösung, wenn es um ein oder mehrere Baustellen in den eigenen vier Wänden geht,da dieser flexibel und frei verwendbar ist." Schließlich ändert sich dieLebenssituation und mit ihr die Ansprüche ans eigene Zuhause. Daher ermitteltdie KVB Finanz in einem individuellen Gespräch bei ihren Kunden zu Hause, wasfür sie die beste Finanzierung für ihre Bedürfnisse ist. Mit Hilfe derUnterstützung der Experten verirren sich Kredit-Interessenten nicht im Dschungelder vielen Angebote im Internet. Die Kunden der KVB Finanz schätzenerfahrungsgemäß die schnelle Verfügbarkeit des Wohnkredites nach derBewilligung, sodass rasch mit dem neuen Projekt am Eigenheim begonnen werdenkann. Dem Familienunternehmen ist auch die hohe Planungssicherheit ein wichtigesAnliegen, welche die Kreditnehmer dank der individuell vereinbarten Laufzeiterhalten. Die gleichbleibenden monatlichen Raten und eine Zinssicherheit überdie gesamte Laufzeit hinweg, werden auf die persönliche Situation abgestimmt undhelfen dabei die eigenen Finanzen leicht zu überblicken. So steht einer sicherenPlanung für die Zukunft nichts im Weg. Dabei umfasst das Angebot der KVB Finanzauf Wunsch auch das Ablösen bestehender Verbindlichkeiten, sodass alte teureKredite der Vergangenheit angehören.Über die KVB Finanz GmbHSeit der Gründung vor über 40 Jahren steht die Familie Kloetzel mit der KVBFinanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte, individuell zugeschnittenauf die Bedürfnisse ihrer Kunden, zu ermitteln. Für das traditionelleFamilienunternehmen stehen ihre Kunden und die persönliche Nähe zu ihnen imabsoluten Mittelpunkt. Dabei sind faire Konditionen, Professionalität undVerantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. 