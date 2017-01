Wohnkosten: Eigentum schlägt Miete / Selbstnutzer haben zwar anfangs höhere Ausgaben fürs Wohnen, doch nach wenigen Jahren wendet sich das Blatt - Liquiditätsrendite von 300 Euro monatlich im Alter (FOTO)

Berlin (ots) -Selbst Mieterhaushalten mit mittleren Einkommen erscheint dieAnschaffung eigener vier Wände oft als "zu teuer". Tatsächlich liegtdie Anfangsbelastung von frisch gebackenen Wohneigentümern in derRegel höher als die Wohnkosten vergleichbarer Mieterhaushalte. Auflängere Sicht jedoch sieht das Bild anders aus, wie eine aktuelleAnalyse des Berliner Forschungsinstituts empirica in Zusammenarbeitmit LBS Research ergibt. Während die Mieterhaushalte im Zeitablaufmit weiter steigenden Wohnkosten konfrontiert sind, sinken bei denEigentümern die Ausgaben fürs Wohnen kontinuierlich. Das Blatt wendetsich bereits ab Anfang 50. Im Alter, wenn die Immobilie schuldenfreiist, muss der Wohneigentümer nur noch jeden sechsten Euro fürs Wohnenausgeben, der Mieter fast jeden dritten Euro.Die Wissenschaftler haben auf Basis der aktuellen Einkommens- undVerbrauchsstichproben (EVS) des Statistischen Bundesamtes dieWohnkosten von Mieter- und Eigentümerhaushalten im Zeitablaufuntersucht. Um einen "fairen" Vergleich beider Gruppen zugewährleisten, wurden nur Mieter und Eigentümer mit einemNettomonatseinkommen zwischen 2.000 und 3.000 Euro betrachtet.Unterschiede bei den Wohnungsgrößen wurden hingegen nichtberücksichtigt, sondern jeweils die tatsächlichen Wohnkosten vonMietern und Eigentümern herangezogen: Bei Mietern dieBruttowarmmiete, bei Eigentümern die Ausgaben für Zins und Tilgungsowie "kalte" und "warme" Nebenkosten.Wie die Auswertung zeigt, haben in jungen Jahren selbstnutzendeEigentümerhaushalte meist höhere Wohnkosten als vergleichbareMieterhaushalte zu tragen. Mit fortschreitender Tilgung derBaukredite dreht sich jedoch die Belastungskurve zum Nachteil derMieter, die nicht nur die Bruttowarmmiete aufbringen müssen, sondernim Trend auch mit steigenden Mieten konfrontiert sind. Ihranfänglicher Vorteil bei den Wohnkosten schmilzt damit dahin, währenddie Eigentümer ihre Finanzierungslast allmählich abbauen und damitihre Wohnkosten reduzieren, so LBS Research.In Zahlen: Unter 40-Jährige geben im Durchschnitt 619 Euromonatlich für die Miete einschließlich aller Nebenkosten aus.Eigentümer dieser Altersklasse müssen zunächst tiefer in die Taschegreifen: Ihre Belastung liegt im Schnitt bei 729 Euro; beim frischgebackenen Erwerber, der noch nichts getilgt hat, sogar bei monatlich861 Euro. Bei den über 64-Jährigen beträgt die Miete im Schnitt 688Euro; dies entspricht annähernd einem Drittel Ihres verfügbarenEinkommens im Rentenalter. Dass die Mietbelastung bei älterenHaushalten höher ist, erklären die Wissenschaftler einerseits mitMietsteigerungen über die Jahrzehnte und andererseits mit demsogenannten "Remanenzeffekt". Damit ist gemeint, dass größereFamilienwohnungen nach Auszug der Kinder nicht aufgegeben, sondern inder Regel weiter bewohnt werden.Der Eigentümer hingegen senkt im Zeitablauf seine Wohnkosten indem Maße, indem er seine Finanzierungslasten reduziert, insbesonderedurch regelmäßige Kredittilgungen. Kurz vor Eintritt in den Ruhestandbelaufen sich seine Wohnkosten im Schnitt nur noch auf 499 Euro imMonat. Ist die Immobilie schuldenfrei, reduzieren sich seineWohnkosten auf monatlich 386 Euro, so LBS Research.Während der Mieter in jungen Jahren ca. ein Viertel seinesEinkommens für eine warme Wohnung ausgibt, muss der Selbstnutzeranfangs jeden dritten Euro für das Wohnen aufwenden und sichgegenüber dem Mieter im Konsum entsprechend einschränken. Aber schonin der Familienphase (40 bis 54 Jahre) gleicht seine Belastungderjenigen des Mieters; beide Gruppen geben dann etwa ein Viertelihres Einkommens für das Wohnen aus. In den Folgejahren öffnet sichdie Schere dann weiter zu Gunsten des Eigentümers. SchuldenfreieSelbstnutzer geben im Ruhestand nur noch jeden sechsten Euro, also 16Prozent ihres Einkommens für das Wohnen aus, was letztlich nur nochdie eigentlichen Wohnnebenkosten (Energiekosten, Reparaturen, "kalte"Nebenkosten wie z. B. Straßenreinigung) umfasst. Bei Mieterhaushaltendagegen beanspruchen die Wohnkosten in Form der Bruttowarmmiete fastein Drittel des Haushaltsbudgets.Trotz ihrer geringeren Wohnkosten genießen die Eigentümer auchmeist mehr Wohnqualität, da sie über größere Wohnflächen und eine oftbessere Ausstattung verfügen. Gleichzeitig haben sie die Sicherheiteines dauerhaften Daches über dem Kopf und müssen sich keine Sorgenum Mieterhöhungen oder Verdrängung machen. Der entscheidende Vorteildes schuldenfreien Wohneigentümers, so die Forscher, liegt aber inseiner "Liquiditätsrendite": Ihm stehen über 300 Euro mehr fürKonsumzwecke zur Verfügung als dem Mieter.Ein interessantes Nebenergebnis der Untersuchung hin:Eigentümerhaushalte bewirtschaften ihre Wohnung, bezogen auf dieWohnnebenkosten pro Quadratmeter, günstiger als Mieter. Dies, so dieImmobilienexperten von LBS Research, liegt daran, dass eine großeZahl der Wohneigentümer im Eigenheim lebt und deshalb weniger Geldfür "Gemeinschaftseigentum" (Aufzug, Hausmeister) aufbringen muss.Auch dürften Wohneigentümer bei kleineren Reparaturen öfter selbstHand anlegen.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgesch?ftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell