München (ots) - Die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen in Bayernbleibt trotz deutlicher Preisanstiege hoch. 2017 haben sich jedenMonat fast 12.000 neue Immobiliensuchende an die Makler vonSparkassen und LBS im Freistaat gewendet, erklärte Paul Fraunholz,Geschäftsführer der Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH(Sparkassen-Immo), anlässlich der jährlichen Pressekonferenz derSparkassen-Finanzgruppe zum bayerischen Wohnimmobilienmarkt.Begünstigt wird die Nachfrage durch historisch niedrigeFinanzierungszinsen. Hier zeichne sich aber eine Trendwende ab, sagteRoland Schmautz, Vizepräsident des Sparkassenverbands Bayern (SVB):"Damit rückt das Thema Zinsänderungsrisiko für angehendeImmobilienbesitzer und Umschuldner noch stärker in den Fokus." ErwinBumberger, Vorstandsvorsitzender der LBS Bayern, betonte, dass dieNeubautätigkeit nach wie vor nicht ausreiche, um dieWohnungsnachfrage zu decken. Um mehr Menschen in Wohneigentum zubringen, sei die von der großen Koalition geplante Stärkung derWohnungsbauprämie zielführend."Insgesamt ist die Nachfrage nach Wohnimmobilien bayernweit nochimmer sehr hoch. Aufgrund des Arbeitsplatzangebotes und der gutenwirtschaftlichen Perspektiven in Bayern wandern viele Menschen sowohlaus den anderen Bundesländern als auch aus dem Ausland zu undbenötigen zusätzlich Wohnraum. Zudem investieren Kapitalanleger seitJahren verstärkt in Wohnimmobilien", so Paul Fraunholz. Demgegenüberist das Angebot an Häusern und Wohnungen zu gering, betonte ErwinBumberger: "Zwar hat die Bautätigkeit in den vergangenen Jahren mehrSchwung bekommen. Doch die Fertigstellungen liegen nach wie vor unterdem nötigen Niveau. Dadurch hat sich ein erheblicher Nachholbedarfangestaut. Das Defizit, das zusätzlich zum künftigen Neubaubedarfbefriedigt werden muss, liegt laut der Wohnungsprognose desForschungsinstituts Empirica bayernweit bei rund 390.000Wohneinheiten."Erneuter Anstieg der ImmobilienpreiseDie Preise für Wohnimmobilien in Bayern sind 2017 erneutgestiegen. Durchschnittlich kosteten die von Maklern der Sparkassenund der LBS vermittelten Häuser und Wohnungen 9,4 Prozent mehr,nachdem sie im Vorjahr bereits um 11,8 Prozent gestiegen waren. DerPreis für ein gebrauchtes Haus (Reihen-, Doppel-, Ein- sowieZweifamilienhäuser) lag bei 299.000 Euro - 7,3 Prozent mehr als einJahr zuvor. Innerhalb Bayerns sind deutliche Preisunterschiedefestzustellen. Ein gebrauchtes Ein- oder Zweifamilienhaus in einermittleren bis bevorzugten Lage kann in einigen Landkreisen für unter250.000 Euro erworben werden. Wer ein solches Haus dagegen imStadtgebiet Regensburg, im Großraum München, am Tegernsee oder inGarmisch-Partenkirchen kaufen möchte, muss dafür in der Regel mehrals 900.000 Euro investieren. In der Stadt München ist ein solchesHaus kaum unter einer Million Euro zu bekommen.Makler von Sparkassen und LBS vermittelten rund 10.000 ObjekteDie Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH ist bei derVermittlung von Wohnimmobilien in Bayern der Marktführer und alseinziges Maklerunternehmen flächendeckend im gesamten Freistaattätig. Die Makler der bayerischen Sparkassen und der LBS vermitteltenim vergangenen Jahr 8742 Kauf-Immobilien mit einem Gesamtwert voninsgesamt 2,7 Milliarden Euro. Das bedeutet eine Steigerung um 11Prozent. Zusätzlich wurden 1155 Mietobjekte vermittelt - sechsProzent mehr als ein Jahr zuvor.Zinssicherung bei der Wohnbaufinanzierung elementarDie Sparkassen in Bayern konnten ihren Gesamtbestand anWohnungsbaukrediten im vergangenen Jahr auf 70,2 Milliarden Euro(+5,0 Prozent) ausweiten. Sie bewilligten neue Wohnungsbaukredite inHöhe von 13,8 Milliarden Euro, so Roland Schmautz. Mit einemMarktanteil in der privaten Wohnbaufinanzierung von rund 35 Prozentsind die bayerischen Sparkassen auch weiterhin Marktführer. Schmautzbetonte die Bedeutung langfristiger Zinssicherung bei derImmobilienfinanzierung: "Der Weg durch die Niedrigzinsphase ist nochweit. Doch am langen Ende wird der Zinsanstieg infolge desreduzierten EZB-Anleihekaufprogramms bereits jetzt sehr deutlich."Deshalb seien gerade bei eigengenutzten Immobilien nachhaltigeFinanzierungskonzepte wichtig, die auch bei verändertenZinsbedingungen tragfähig bleiben.Politik hat Bedeutung von Wohneigentum erkanntErwin Bumberger begrüßte, dass die große Koalition den Wohnungsbauexplizit auch durch eine Stärkung der Wohneigentumsbildungvoranbringen will: Wohneigentum stärkt gerade in einem extremenNiedrigzinsumfeld, wie wir es seit etlichen Jahren erleben, dieVermögensbildung und die Altersvorsorge. Und Wohneigentum ist wichtigfür die Wohnraumversorgung. Ein neues Eigenheim verbessert für mehrals drei Haushalte die Wohnsituation." Während die Nullzinspolitikder Europäischen Zentralbank die Finanzierung erleichtere, erschweresie den Aufbau von Eigenkapital. Deshalb sei es ein zielführenderAnsatz, dass die große Koalition die Wohnungsbauprämie attraktivergestalten wolle. Im Koalitionsvertrag ist die Rede von einerAnpassung der Einkommensgrenzen an die allgemeine Einkommens- undPreisentwicklung und einem erhöhten Prämiensatz. Bumberger: "Voneiner verbesserten Wohnungsbauprämie, die wieder breite Schichten derBevölkerung erreicht, kann ein wichtiger Impuls für kontinuierlicheSparprozesse und einen langfristig orientierten Vermögensaufbauausgehen."Weitere Preisanstiege erwartetNach Einschätzung der Experten der Sparkassen-Finanzgruppe wirddie Lage auf dem Wohnimmobilienmarkt in Bayern angespannt bleiben."Vor allem in den Städten und in wirtschaftlich starken Regionen wirddie Anzahl der verfügbaren Wohnimmobilien zum Kauf und zur Miete denBedarf nicht decken können. Die ungebrochen hohe Nachfrage bei einemknapp bleibenden Angebot kann vielerorts zu einem weiteren Anstiegder Kaufpreise führen. 