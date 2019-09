Wohnheimplätze für Studenten - Grüne mit Antrag an Bundesregierung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen im Bundestag fordern von der Bundesregierung, ein Bund-Länder-Programm um mehr Wohnheimplätze zu schaffen.



Nur noch 9,6 Prozent der Studenten fänden heute einen Platz in Wohnheimen, sagte der hochschulpolitische Sprecher der Grünen, Kai Gehring, den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" (Freitag).

In dem Antrag, der den Funke-Zeitungen vorliegt, fordern die Grünen dem Bericht zufolge die Bundesregierung auf, "den Bedarf an Wohnheimplätzen in den einzelnen Bundesländern abzuschätzen und Bedingungen zu schaffen, um neue Wohnheimplätze kostengünstig anbieten zu können". Zur Linderung des Wohnungsmangels sei es etwa denkbar, "ungenutzte und leerstehende Gebäude des Bundes" zu nutzen, um Wohnraum für Studenten zu schaffen. "Eine gemeinsame Wohnheim-Offensive mit den Ländern ist die richtige Antwort auf lange Wartezeiten auf einen Wohnheimplatz".

Auch die "Mietenexplosion" habe die Studenten "voll erfasst", sagte Gehring. In Hochschulstädten koste eine kleine Wohnung oft deutlich mehr als die fürs Wohnen im Bafög demnach veranschlagten 325 Euro, erklärte er. "Den Studierenden bleibt immer weniger Geld zum Leben." Um Ungleichgewichten auf dem Wohnungsmarkt stärker Rechnung zu tragen, fordert die Partei in dem Antrag eine regionale Staffelung der Bafög-Wohnpauschale.

Im vergangenen Jahr haben 727 000 Schüler und Studenten finanzielle Unterstützung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) erhalten. Den größten Anteil mit 518 000 Empfängern machten Studenten aus, während im vergangenen Jahr 209 000 Schüler finanzielle Hilfen erhielten - im Durchschnitt 454 Euro im Monat. Die durchschnittliche Hilfe für Studenten betrug den Angaben zufolge 493 Euro./bcf/DP/jha