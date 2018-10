Auch nach dem Wohngipfel sieht Stonehedge-Chef Nedeljko Prodanovic noch Handlungsbedarf

Berlin (ots) - In der Immobilienbranche war dieser Termin mitSpannung erwartet worden: der Wohngipfel Ende September imBundeskanzleramt. Doch die Ergebnisbilanz des Gipfels fällt ausProjektentwickler-Sicht eher gemischt aus, meint Nedeljko Prodanovicvon der Stonehedge GmbH.Deutschland hat ein Wohnraumproblem, vor allem in denBallungsregionen mangelt es an verfügbaren und bezahlbaren Wohnungen.Um das zu ändern, hat die Bundesregierung eine sogenannteWohnraumoffensive gestartet - mit dem Ziel, bis Ende 2021 für den Bauvon 1,5 Millionen neuen Wohnungen zu sorgen. Zum Auftakt dieserOffensive hat Bundeskanzlerin Angela Merkel nun einen Wohngipfelveranstaltet. Für Nedeljko Prodanovic, Geschäftsführer des BerlinerWohnungsunternehmens Stonehedge GmbH, stellt der Wohngipfel alleinaber noch nicht die Lösung aller Probleme dar: "Es wurde nicht dergroße Wurf, aber damit war ehrlicherweise auch nicht zu rechnen."Dabei versammelte der Wohngipfel die wichtigsten Akteure aus derPolitik und der Immobilienbranche. Neben Kanzlerin Merkel waren derBundesinnen- und -bauminister Horst Seehofer, Finanzminister OlafScholz und Justizministerin Katharina Barley zugegen, außerdemVertreter der Bundesländer und der Kommunen sowie zahlreicheImmobilien-, Wirtschafts- und Mieterverbände. Das Abschlusspapier desGipfels enthält jedoch wenig, was nicht bereits im Koalitionsvertragder Bundesregierung festgehalten oder sogar schon von derBundesregierung beschlossen worden ist.Schon vor dem Gipfel vom Bundeskabinett verabschiedet wurden dieSonderabschreibung für Mietwohnungsbau, das Baukindergeld sowieeinige Änderungen im Mietrecht. Die Sonder-AfA soll fünf Prozentbetragen und vier Jahre lang gewährt werden, jedoch nur fürMietwohnungsneubauten gelten, deren Herstellungs- oderAnschaffungskosten 3.000 Euro pro Quadratmeter nicht überschreiten.Das bis 2020 begrenzte Baukindergeld beträgt jährlich 1.200 Euro jeKind und soll Familien zehn Jahre lang beim Ersterwerb eines selbstgenutzten Eigenheims gewährt werden. Beschlossen hat dieBundesregierung außerdem eine Verschärfung der Mietpreisbremse sowiedie Kürzung der zulässigen Modernisierungsumlage von elf auf achtProzent.Insbesondere die erneuten Eingriffe ins Mietrecht waren aus derImmobilienbranche stark kritisiert worden. Das hielt die GroßeKoalition jedoch nicht davon ab, auf dem Wohngipfel eine weitereMietrechtsverschärfung anzukündigen. So soll der Betrachtungszeitraumfür die Erstellung der Mietspiegel von vier auf sechs Jahreverlängert werden. Ziel dieser Maßnahme ist es, den Anstieg derMietpreise zu verlangsamen. Aus Sicht von Stonehedge-Chef NedeljkoProdanovic sollte sich der Fokus der Politik jedoch auf andereLösungen richten: "Der Wohnraummangel ist das größte Problem, deshalbmuss das Augenmerk darauf liegen, den Wohnungsbau anzukurbeln."Tatsächlich brachte der Wohngipfel auch einige Ergebnisse zurFörderung des Wohnungsbaus hervor. So wollen sich die Bundesländerzur Aufgabe machen, ihre jeweiligen Bauordnungen auf Grundlage derMusterbauordnung anzugleichen. Dass sich die Vorschriften imBauordnungsrecht von Bundesland zu Bundesland unterscheiden,erschwert Projektentwicklern die Planung und sorgt fürRechtsunsicherheiten. Jedoch enthält das Abschlusspapier desWohngipfels keinen verbindlichen Zeitrahmen für die Angleichung derBauordnungen, sondern bleibt relativ vage.Zudem beabsichtigen die Länder, die Rahmenbedingungen für dasserielle und modulare Bauen zu verbessern, was zu einerBeschleunigung und Vergünstigung des Wohnungsbaus führen soll.Ebenfalls für eine gesteigerte Effizienz soll der digitale Bauantragsorgen.Ein zentraler Punkt jedoch wurde auf dem Wohngipfel weitgehendausgespart und stattdessen in eine Expertenkommission ausgelagert:die verstärkte Ausweisung von Bauland. Für Nedeljko Prodanovic liegtgenau darin der Schlüssel für eine Förderung des Wohnungsbaus. "DasBauland ist der Flaschenhals", sagt der Stonehedge-Chef. "Gerade inden Ballungsregionen fehlt es an ausreichend Grundstücken für neueWohnungsprojekte." Deshalb müsse nun abgewartet werden, welcheErgebnisse die Baulandkommission hervorbringt. Erst danach könne manbeurteilen, ob die sogenannte Wohnraumoffensive der Bundesregierungein Erfolg werden kann.Ebenfalls noch ausstehend sind Ergebnisse zur Förderung derNachverdichtung. Dabei sorge Nachverdichtung genau dort für mehrWohnraum, wo er am dringendsten benötigt werde, meint Prodanovic:"Dachausbau und Lückenschließungen sind unbedingt nötig, um deneklatanten Wohnungsmangel in den Stadtzentren zumindest abzudämpfen."Pressekontakt:Stonehedge Beteiligungsgesellschaft mbHSilvana Krause, Unternehmenskommunikation und ÖffentlichkeitsarbeitKurfürstendamm 10410711 BerlinTel: +4930/233203980E-Mail: krause@stonehedge.deWeb: https://stonehedge.de/https://www.presseportal.de/nr/131927Original-Content von: Stonehedge Beteiligungsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell