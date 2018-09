Wohngipfel darf keine Showveranstaltung sein / Sozialverband SoVD veröffentlicht Gutachten über Mietverhältnisse in Deutschland

Berlin (ots) - "Der Wohngipfel muss Ergebnisse erzielen, die beiden Mieterinnen und Mietern ankommen. Bekundungen undAbsichtserklärungen reichen nicht aus, es müssen konkrete Maßnahmenfolgen", fordert SoVD-Präsident Adolf Bauer anlässlich des heutigenWohngipfels im Bundeskanzleramt. "Bezahlbarer Wohnraum ist längsteine grundlegende soziale Frage. Denn insbesondere in denBallungsräumen fehlen Millionen Wohnungen. Und deshalb darf derWohngipfel keine Showveranstaltung sein", betont Adolf Bauer. DerVerbandspräsident fordert eine massive Ausweitung und Verstetigungdes sozialen Wohnraums.Der SoVD legt im Oktober ein Gutachten über die Mietverhältnissein Deutschland vor. "Das SoVD-Gutachten wird für mehr Klarheit in derWohndebatte sorgen. Zudem wollen wir neoliberale Initiativen in dieSchranken weisen. Der angespannte Wohnungsmarkt darf nicht allein denKräften des Marktes ausgeliefert werden", sagt Adolf Bauer. Undweiter: "Andernfalls ist eine weitere Spaltung der Gesellschaftprogrammiert."Aus Sicht des SoVD kommt dem sozialen Wohnungsbau bei derVersorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum eineSchlüsselrolle zu. Der Sozialverband gibt an, dass der Bestand anSozialwohnungen von vier Millionen zu Beginn der 1980er Jahre aufgegenwärtig rund eineinhalb Millionen gesunken ist.Pressekontakt:Kontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell