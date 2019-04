Wohngeldreform: Paritätischer fordert Energiekostenkomponente

Berlin (ots) - Der Paritätische Gesamtverband bewertet dieWohngeldreform, die morgen in das Kabinett eingebracht wird,grundsätzlich positiv. Der Verband sieht jedoch Nachholbedarf bei denEnergie- und Sanierungskosten und fordert eine Klima- undEnergiekomponente. Zudem weist der Paritätische auf die Notwendigkeiteiner Verschärfung der Mietpreisbremse hin."Über Jahre hechelte das Wohngeld den explodierenden Mieten undstagnierenden Einkommen hinterher. Endlich reagiert die Politikdarauf und passt das Wohngeld häufiger an", so Ulrich Schneider,Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Kritischbewertet der Paritätische jedoch das Fehlen einerEnergiekostenkomponente im Wohngeld. "Die wieder stark ansteigendenEnergiekosten sind ein Thema, das beim Wohngeld nicht ausgespartwerden darf. Die wachsende Zahl von Stromsperren, zuletzt 344.000,sprechen eine deutliche Sprache. Energie ist fester Bestandteil desExistenzminimums und muss für jeden bezahlbar bleiben", so Schneider.Der Verband kritisiert zudem, dass von der geplanten Wohngeldreformauch Vermieter, welche die Mieten seit Jahren nach oben treiben,profitieren. Die richtige Wohngeldreform müsse daher zwingend miteiner Verschärfung der Mietpreisbremse einhergehen, um Missbrauchdurch Vermieter zu verhindern.Ein Kernproblem bestehe zudem nach wie vor darin, dass esgrundsätzlich an bezahlbarem und gutem Wohnraum für alle mangele. DerIrrweg der Privatisierung und der blinde Glaube an den freien Marktmüssten endlich beendet werden, um den Immobilienmarkt wieder in denGriff zu bekommen, fordert der Paritätische. "Es geht um den Bau vonmindestens 100.000 Sozialwohnungen jährlich und die Wiedereinführungdes gemeinnützigen Wohnungsbaus. Auch die Frage derVergesellschaftung großer Wohnungskonzerne darf im Zweifel kein Tabumehr sein, um Preistreiberei und Gentrifizierung zu stoppen", soSchneider.Pressekontakt:Gwendolyn Stilling,Tel.030/24636305,e-Mail:pr@paritaet.orgOriginal-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell