Die Wohngebäudeversicherung: günstiger Schutz für die eigenen vier Wände

Berlin (ots) - Gesetzlich vorgeschrieben ist sie nicht, undtrotzdem sollten Hausbesitzer unbedingt eine abschließen: dieWohngebäudeversicherung. Sie kommt für Schäden auf, die durch Sturm,Hagel, Feuer oder Leitungswasser am Haus entstehen. Eine aktuelleFinanztip-Untersuchung zeigt: Wer auf den falschen Tarif setzt, zahltschnell mehrere Hundert Euro zu viel. So schlägt der teuerste Tariffür ein Einfamilienhaus mit 470 Euro im Jahr zu Buche, während dergünstigste knapp 256 Euro kostet. Für eine versicherteDoppelhaushälfte müssen Besitzer zwischen 112 und 282 Euro jährlichbezahlen. Der gemeinnützige Verbraucher-Ratgeber Finanztip erläutert,worauf Hausbesitzer achten sollten, um die passende und zugleichgünstigste Versicherung zu bekommen.Die eine perfekte Wohngebäudeversicherung für jeden gibt es nicht."Je nachdem, wo man wohnt und wie groß das Haus oder die Wohnung ist,ist ein anderer Versicherungsvertrag sinnvoll", erklärt KathrinGotthold, Versicherungsexpertin bei Finanztip. Ihre Empfehlung: "Ambesten nutzen Verbraucher Vergleichsportale, denn bei den Portalenwerden die Merkmale individuell abgefragt." Besonders gute Ergebnissein der Finanztip-Untersuchung lieferte Verivox; Mr. Money kann eineAlternative sein.Schutz gegen Naturgewalten ist besonders teuerStandardversicherungen für Gebäude zahlen bei Schäden, die durchFeuer versursacht wurden, etwa Brände und Blitzeinschlag. Die Policenschützen zudem vor Schäden durch Leitungswasser und Sturm abWindstärke 8 oder Hagel. Wer sein Gebäude zusätzlich gegenÜberschwemmung, Erdbeben, Erdrutsch, eine Lawine oder auch Starkregenabsichern möchte, muss den Baustein Elementarschadenversicherungextra abschließen. "Das kann teuer sein", sagt Gotthold. "Im Schnittverlangen Anbieter dafür einen Preisaufschlag von 48 Prozent."Verbraucher sollten daher genau abwägen, ob sie diesen Schutzbenötigen - in einem Risikogebiet, etwa am Wasser oder an einem Hang,kann das aber durchaus sinnvoll sein.Diese Leistungen sollten Hausbesitzer unbedingt mitversichernEinige Leistungsmerkmale sind bei der Gebäudeversicherungunverzichtbar. "Setzen Sie unbedingt ein Häkchen bei groberFahrlässigkeit. Nur dann zahlt die Versicherung auch, wenn Sie selbstden Schaden grob fahrlässig verursacht haben", rät Gotthold. "Daskann etwa der Fall sein, wenn Sie im Winter nicht heizen und dadurchein Wasserrohr bricht." Abbruch- und Aufräum-, Bewegungs- undSchutzkosten sollten ebenfalls eingeschlossen sein, ebenso die Folgenvon Überspannungsschäden und Mehrkosten durch behördliche Auflagenoder falls die Dekontamination von Erdreich erforderlich wird.Der Versicherungsschutz sollte zudem Wasserzu- undWasserableitungsrohre einschließen - und zwar sowohl auf demversicherten Grundstück als auch außerhalb. Ebenso sollten Schäden amGebäude, die durch Einbrüche entstehen, mitversichert sein. Finanztipempfiehlt Verbrauchern, jährlich zu zahlen und 250 EuroSelbstbeteiligung zu wählen. Der Grund: Wer die Kosten kleinerSchäden selbst übernimmt, spart insgesamt bei der Versicherung.Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate bis zum Ende desVersicherungsjahresGottholds Tipp: "Vergleichen Sie regelmäßig die Preise derWohngebäudeversicherung. Gibt es einen passenden Vertrag günstiger,wechseln Sie! Kündigen können Sie drei Monate vor Ende desVersicherungsjahres." Im Versicherungsfall oder bei einerPreiserhöhung haben Versicherte ein Sonderkündigungsrecht und könneninnerhalb eines Monats kündigen. Bei einem Eigentümerwechsel geht dieGebäudeversicherung automatisch auf den neuen Eigentümer über. Dieserkann sie innerhalb eines Monats nach dem Eintrag in das Grundbuchkündigen. 