Wohnen wie die Stars: Diese Promi-Villen wären mit dem aktuellen Eurojackpot erschwinglich (FOTO)

Münster (ots) -Ein neues Haus steht bei den meisten Lottogewinnern ganz oben aufder Wunschliste. Mit dem Gewinn aus dem aktuellen Eurojackpot in Höhevon 61 Millionen Euro könnten Haus und Grundstück um einigeDimensionen größer ausfallen. Warum also nicht nach den Sternengreifen und wohnen wie Musik-, Sport- und Fernsehstars?53 Millionen Euro für die Villa von Tiger WoodsFür alle Golf-Fans ginge ein Traum in Erfüllung, denn: Zum Anwesenin Florida gehört natürlich ein Golfplatz. Zudem bietet es mitSchwimmbecken, Spa-Bereich und Privatkino alles für die perfekteRundumversorgung.46 Millionen Euro für Oprahs WohnsitzWer auf den Spuren der Talkshow-Legende wandeln möchte, hätte aufden 170.000 Quadratmetern ihres Zuhauses in Montecito einiges zuentdecken: Auf dem riesigen Grundstück befinden sich neben dem Hausaußerdem ein See, ein weitläufiger Rosengarten sowie ein Teehaus.35 Millionen Euro für das ehemalige Cruise/Holmes-HausDas Haus des ehemaligen Traumpaars Tom Cruise und Katie Holmes inBeverly Hills wurde 1937 erbaut. Mit sieben Schlafzimmern, neunBädern sowie einem Tennisplatz und Pool lässt es kaum Wünsche offen.26 Millionen Euro für Céline Dions HeimVon ursprünglich 77 Millionen Euro senkte die Pop-Queen denKaufpreis ihres Eigenheims in Florida auf 26 Millionen Euro. Im Preisenthalten sind neben dem Haupthaus mit fünf Schlafzimmern und einematemberaubenden Meerblick auch zwei Gästehäuser.25 Millionen Euro für das Haus von Gwen StefaniBei dieser Luxusvilla in Los Angeles würde man sich in die Serieberühmter Besitzer einreihen: Vor der "No Doubt"-Sängerin war diesdas Heim von Jennifer Lopez. Eine glamouröse Einrichtung mit Marmorund edlem Holz findet man im Ankleidezimmer genauso wie imFitnessraum vor.Ob es für einen Eurojackpot-Gewinner wirklich eines dieserPromi-Eigenheime sein muss, muss jeder für sich selbst beantworten.Doch von den 61 Millionen Euro, die in der obersten Gewinnklassewarten, könnte sich der Glückspilz sicher den eigenen Wohntraumerfüllen - ob mit prominenten Vorbesitzern oder nicht.