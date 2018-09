Wohnen mit Stil: Eva Brenner entwirft edles Interieur zum ALDI Preis (FOTO)

Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) -Die Einrichtungsexpertin und Moderatorin Eva Brenner hat für ALDINord und ALDI SÜD eine exklusive Interieur-Kollektion mitDekoartikeln, Heimtextilien und Kleinmöbeln entworfen. Ab dem 4.Oktober 2018 sind die edlen Designstücke deutschlandweit in denFilialen der beiden Discounter erhältlich.Trendige Blumenampeln mit Kork, dekorative Wandspiegel imMetall-Look, stylische Sitzhocker mit Stauraum, Glasvasen mitMessingrand und vieles mehr: Die ALDI Kollektion von Eva Brennerbietet alles, was das Deko- und Styling-Herz begehrt. NebenTrendfarben wie "petrol" und "rosé" wurden auch gedeckte Farben wie"cool grey" und "nude" in der Kollektion berücksichtigt, die jedemRaum eine besondere Atmosphäre verleihen. Die hochwertigenMaterialien wie Kork, Keramik und Metall sowie die edlen Stoffe inSamtoptik animieren dazu, den eigenen vier Wänden ein neues Stylingzu verpassen. Jedes Teil überzeugt durch klare Formen und schlichteEleganz. "Die gesamte Gestaltung vom Entwurf bis hin zur Auswahl derMaterialien und Farben hat unglaublich viel Spaß gemacht:Inneneinrichtung und Dekoration sind mir eine Herzensangelegenheitund ich freue mich riesig, eine Kollektion mit ALDI auf den Markt zubringen. Gemeinsam ist es uns gelungen, eine Interieur-Linie zugestalten, die jung, modern und stilvoll ist", so Eva Brenner, dieein Studium der Innenarchitektur absolviert hat und bereits seit 2005das Gesicht der bekannten RTL II Einrichtungssendung "Zuhause imGlück" ist.Mit ausgewählten Designstücken ein elegantes Wohnambiente zaubern"Eva Brenner haben wir aufgrund ihrer fachlichen Expertiseausgewählt. Sie ist authentisch und sympathisch zugleich. Gemeinsammit ihr haben wir eine puristische und elegante Kollektion mittrendigen Material- und Farbakzenten kreiert - und das zum gewohntgünstigen ALDI Preis", erklärt Saskia Müller, Corporate BuyingDirector bei ALDI SÜD."Für unsere Kunden sind wir immer auf der Suche nach den neuestenTrends, auch im Bereich Design und Interieur. Die Kooperation istdaher ein absolutes Highlight für uns", sagt Karin Ose, Trendscoutbei ALDI Nord. "Wir wollen Design-Liebhabern mit der Kollektionzeigen, dass man geschickt kombiniert auch mit wenigen Teilen und denrichtigen Accessoires ein tolles Wohnambiente zaubern kann", so Ose.Mit der Kollektion von Eva Brenner begeben sich die Discounter aufneues Terrain: Zum ersten Mal bietet ALDI seinen Kunden eine namhafteDesignerkollektion aus dem Bereich Interieur an. Die Kollektionumfasst rund 20 Artikel. Preislich erhalten die Kunden Kleinmöbelzwischen 24,99 und 59,99 Euro und Heimtextilien zwischen 7,99 und24,99 Euro. Die Dekoartikel werden für unter 10 Euro erhältlich sein.Mehr Informationen unter aldi-nord.de/deko sowiewww.aldi-inspiriert.de/evabrenner.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord, Serra Schlesinger,E-Mail: presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, E-Mail: presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell