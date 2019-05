Wohnen in Berlin: Lieber kaufen statt mieten? / Kaufpreisspiegel der LBS Nord zeigt günstige und teurere Bezirke (FOTO)

Berlin (ots) -In Berlin sind gebrauchte Eigentumswohnungen seit 2016 pro Jahr umrund 13 Prozent teurer geworden. Das zeigen die neuesten Preisdatenfür das erste Quartal 2019, die das Institut empirica im Auftrag derLBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover (LBS Nord)ermittelt hat. Die Berliner Forscher haben dafür die Verkaufsangebotein den Berliner Tageszeitungen und in Online-Portalen ausgewertet.Im Vergleich zu anderen Großstädten ist die Hauptstadt mit einemmittleren Quadratmeterpreis von 4.190 Euro jedoch noch relativgünstig. Für Wohnungssuchende stellt sich daher die Frage, ob einKauf nicht von vorneherein die bessere Alternative zur Miete wäre.Kaufpreise in Charlottenburg-Wilmersdorf jetzt teurer als in MitteDer LBS-Kaufpreisspiegel zeigt die Preisentwicklung in deneinzelnen Berliner Bezirken und gibt Anhaltspunkte für dieKaufentscheidung. So müssen Wohnungskäufer derzeit inCharlottenburg-Wilmersdorf die höchsten Preise bezahlen.Jede zweite gebrauchte Eigentumswohnung wird hier für mindestens4.856 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche angeboten. Wohnungen imgehobenen Segment kosten sogar mindestens 5.831 Euro proQuadratmeter.In Charlottenburg-Wilmersdorf sind die Preise seit 2016 jährlichum 12,8 Prozent gestiegen. Nach den Berechnungen von empirica mussein durchschnittlicher Berliner Haushalt bei einem Standardpreis vonrund 395.000 Euro 10,7 Jahresnettoeinkommen für den Kauf aufbringen."In Charlottenburg-Wilmersdorf fällt die monatliche Belastung fürKäufer derzeit deutlich höher aus als bei Mietern. In anderenBezirken ist die Ausgangssituation für Wohnungskäufer aber wesentlichbesser", erklärt Dr. Rüdiger Kamp, Vorstandsvorsitzender der LBSNord.Mit einem Standardpreis von 4.693 Euro pro Quadratmeter ist Mitteder zweitteuerste Bezirk in Berlin. Für eine gebrauchteEigentumswohnung zum Preis von 330.000 Euro werden neunJahresnettoeinkommen fällig. Aber: Da auch die Mieten in diesemBezirk besonders hoch sind, fällt die monatliche Mehrbelastung mit111 Euro bei einem Kauf nicht so hoch aus wie beispielsweise inCharlottenburg-Wilmersdorf.Mittlere Quadratmeterpreise über 4.000 Euro werden auch in denBezirken Friedrichshain-Kreuzberg (4.555 Euro/qm), Pankow (4.467Euro/qm), Steglitz-Zehlendorf (4.068 Euro/qm) undTempelhof-Schöneberg (4.031 Euro/qm) verlangt. Auch hier schlägt derWohnungskauf mit acht bis neun Jahresnettoeinkommen zu Buche.Die günstigsten gebrauchten Eigentumswohnungen finden sich inMarzahn-Hellersdorf (2.500 Euro/qm) und Spandau (2.751/qm). Für denKauf einer gebrauchten Eigentumswohnung muss ein Haushalt in diesenBezirken um die fünf Jahresnettoeinkommen aufbringen. Wer hier eineWohnung kauft, statt sie zu mieten, hat nur eine geringe monatlicheMehrbelastung in Höhe von 40 beziehungsweise 31 Euro.In Treptow-Köpenick lohnt sich Kaufen ganz besondersNach den Berechnungen von empirica sparen Wohnungskäufer imVergleich zu Mietern am meisten in Treptow-Köpenick. Bei einemWohnungspreis von 199.000 Euro beträgt ihr monatlicher Vorteil 33Euro.In Reinickendorf liegt die monatliche Belastung beim Kauf nurgeringfügig um 21 Euro über einer Mietzahlung. InSteglitz-Zehlendorf, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg werden umdie 80 Euro mehr im Monat fällig, so dass sich auch hier inEinzelfällen ein Kauf lohnen kann.Preise ziehen weiter anDie Angebotspreise für gebrauchte Eigentumswohnungen ziehen inBerlin weiter an - und das derzeit stärker als die Mieten. Diehöchsten Preissteigerungen gab es in Lichtenberg. Hier verteuertensich Wohnungen seit 2016 um 25,6 Prozent pro Jahr.Überdurchschnittlich wuchsen die Preise auch in Pankow (+ 14,5 %),Spandau (+ 14,2 %), Neukölln (+ 14,0 %) und Tempelhof-Schöneberg (+13,9 %). Etwas moderater fiel der Zuwachs in Friedrichshain-Kreuzberg(+ 8,9 %) und Mitte (+ 10,3 %) aus."Um die Preisspirale zu bremsen, muss das Neubauangebot deutlichwachsen. Hier sind neue Baugebiete und schnellereGenehmigungsverfahren dringend erforderlich. Und es ist mehr denn jegeboten, Immobilienkäufer bei den hohen Erwerbsnebenkosten,insbesondere den Grunderwerbsteuern, zu entlasten", betont LBS-ChefDr. Kamp.So hat empirica den Käufer-Mieter-Vergleich berechnet:Berücksichtigt wurden die Standardpreise für Wohnungen zwischen 60und 80 Quadratmeter Wohnfläche. Für die Finanzierung derEigentumswohnung wurden 25 Prozent Eigenkapital und eineFinanzierungsbelastung von fünf Prozent (zwei Prozent Zins und dreiProzent Tilgung) zugrunde gelegt und mit den monatlichen Mietkostenverglichen.Pressekontakt:LBS NordStv. PressesprecherinAnja KniggeTel. 0511 / 926-6014E-Mail: anja.knigge@lbs-nord.deOriginal-Content von: LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover, übermittelt durch news aktuell