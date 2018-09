Wohnbaugipfel der GroKo: Mieten in deutschen Großstädten seit 2013 um bis zu 52 Prozent gestiegen

Nürnberg (ots) - Seit die Große Koalition 2013 an die Regierungkam, sind die Mieten in 79 von 80 Großstädten gestiegen, das zeigteine Marktanalyse von immowelt.de / Am stärksten sind die Preise inBerlin (+52 Prozent) nach oben geklettert, der Quadratmeter kostetaktuell im Median 11,40 Euro / Auch Augsburg (+40 Prozent), München(+35 Prozent) und Lübeck (+30 Prozent) verzeichnen hohe Preissprünge/ Im Osten und Nordrhein-Westfalen haben sich die Mieten am wenigstenverteuertDiesen Freitag empfängt die Regierung zum Wohnbaugipfel Vertreterder Länder und Kommunen, aus der Bau- und Immobilienwirtschaft sowieder Mieter- und Vermieterverbände und Gewerkschaften. Themen dabeisind unter anderem die Wirkung der Mietpreisbremse, die Steigerungder Neubautätigkeit oder Baukostensenkung. Aus diesem Anlass hatimmowelt.de analysiert, wie sich die Mieten in den vergangenen 5Jahren unter der Großen Koalition entwickelt haben. Dafür wurden dieangebotenen Kaltmieten in den 80 größten deutschen Städtenuntersucht. Das Ergebnis: In 79 Städten sind die Mieten seitdemgestiegen, am stärksten in Berlin. 52 Prozent zahlen Mieterinzwischen mehr als noch vor der Großen Koalition. DieQuadratmeterpreise haben sich von 7,50 Euro auf 11,40 Euro im Medianerhöht.Hinter der Hauptstadt weist das bayerische Augsburg mit einem Plusvon 40 Prozent die zweitstärkste Steigerung auf. Danach folgt Münchenmit 35 Prozent - und das obwohl das Preisniveau in der bayerischenLandeshauptstadt damals wie auch heute deutlich über allen anderenStädten liegt. Wohnungssuchende müssen in München derzeit mit Mietenvon 17,90 Euro rechnen.Große Preissprünge quer durch DeutschlandGenerell lässt sich feststellen, dass es bei den Städten mit denhöchsten Steigerungen keine regionalen Tendenzen gibt. Neben Bayernund Berlin sind dort auch Städte aus Schleswig-Holstein,Niedersachen, Hessen, Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg zufinden. Sowohl in Lübeck (+30 Prozent), als auch in Hannover,Offenbach, Paderborn und Heilbronn (jeweils +29 Prozent) haben sichdie Mieten in den vergangenen in 5 Jahren stark verteuert. Und dasobwohl in allen Städten bis auf Lübeck die von der Großen Koalitionverabschiedete Mietpreisbremse gilt.Geringste Steigerungen im Osten und NRWAm unteren Ende des Rankings ist hingegen eine Tendenz zuerkennen. Die meisten Städte liegen hier in den ostdeutschenBundesländern oder in Nordrhein-Westfalen. Viele davon befinden sichnach wie vor im Strukturwandel und haben mit Abwanderung zu kämpfen.In Chemnitz (+4 Prozent) sind die Mieten mit 5,00 Euro proQuadratmeter am niedrigsten. Auch in Remscheid, Jena, Salzgitter undSiegen (jeweils +6 Prozent) haben sich die Preise nur gering erhöht.Die einzige Großstadt, in der die Mieten seit 2013 sogar gefallensind, ist Rostock. In der Hansestadt werden Mietwohnungen und -häuseraktuell um 8 Prozent günstiger angeboten als noch vor 5 Jahren. Grundkönnte sein, dass die Stadt an der Ostsee lange mit sinkendenEinwohnerzahlen zu kämpfen hatte. Erst seit kurzem wächst dieBevölkerung wieder, was sich künftig auch auf die Preise auswirkenkönnte.Ausführliche Ergebnisgrafiken und Tabellen zu den 80 untersuchtenGroßstädten stehen hier zum Download bereit: http://ots.de/5gc4ESBerechnungsrundlage:Datenbasis für die Berechnung der Mietpreise in den 80 Großstädtenüber 100.000 Einwohnern waren 286.300 auf immowelt.de inserierteAngebote. Dabei wurden ausschließlich die Angebote berücksichtigt,die vermehrt nachgefragt wurden. Die Preise geben den Median derjeweils im 1. Halbjahr 2013 und 2018 angebotenen Mietwohnungen und-häuser wieder. Die Mietpreise spiegeln den Median derNettokaltmieten bei Neuvermietung wider. Der Median ist der mittlereWert der Angebotspreise.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unter presse.immowelt.de.Über immowelt.de:Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führendenOnline-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien.Gemeinsam mit immonet.de verzeichnet das Immobilienportal eineReichweite von monatlich 48 Millionen Visits*. Immowelt.de ist einPortal der Immowelt Group, die mit bauen.de und umzugsauktion.deweitere reichweitenstarke Portale betreibt und leistungsstarkeCRM-Software für die Immobilienbranche entwickelt. An der ImmoweltGroup ist die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt. * GoogleAnalytics; Stand: Januar 2018Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dePeter Groscurth+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell